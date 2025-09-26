Сегодня 26 сентября 2025
Google добавила в Pixel Buds Pro 2 управление кивками головы и адаптивный звук

Google выпустила крупное обновление прошивки для полностью беспроводных наушников Pixel Buds Pro 2, в котором добавила ряд полезных функций. Прошивка версии 4.467 содержит нововведения, которые сделают устройство умнее и отзывчивее в повседневном обращении.

Источник изображения: google.com

Источник изображения: google.com

Обновление развёртывается поэтапно, и владельцам наушников придётся проверять, доступно ли оно, в приложении Pixel Buds; кроме того, для его установки потребуется приложение Google версии 16.36 и выше.

Одним из примечательных нововведений является режим адаптивного звука. Раньше владельцам Pixel Buds Pro 2 приходилось выбирать между полным шумоподавлением, прозрачным режимом или отключением системы шумоподавления. Адаптивный звук — это автоматическая его подстройка в зависимости от местоположения. Можно слышать, что происходит вокруг, не жертвуя чистым звучанием. Появилась функция защиты от громких шумов — наушники автоматически снижают громкость таких звуков как вой сирены или работа тяжёлой техники. На резкие звуки вроде залпов фейерверков или взрывы это не распространяется.

Улучшены механизмы шумоподавления и в работе с искусственным интеллектом. При запуске функции Gemini Live, позволяющей ИИ изучать мир и давать ответы в контексте увиденного посторонний шум мог стать препятствием. Google Buds Pro 2 стали лучше справляться с шумной обстановкой — они эффективнее фильтруют фоновые звуки и делают голос владельца более чётким. Это улучшит работу Gemini Live и общение с ИИ в реальном времени, когда условия далеки от идеальных.

Расширились возможности жестового управления. Вызовами и сообщениями теперь можно управлять при помощи жестовых команд головой, не трогая наушников или телефона руками. Кивком головы можно ответить на вызов или сообщение, а отрицательным покачиванием — отклонить звонок. Кивнув при получении текстового сообщения, можно сразу продиктовать ответ на него. Функция развёртывается постепенно, и на устройстве она может появиться не сразу.

