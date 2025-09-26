Представлен быстрый роутер Xiaomi BE10000 Pro с Wi-Fi 7, функцией NAS и минималистичным дизайном за $240

Xiaomi, прославившаяся как производитель смартфонов и планшетов, выпускает широкий спектр продукции, в том числе устройства умного дома и различные аксессуары. Есть в её ассортименте и сетевое оборудование — новинкой здесь стал маршрутизатор BE10000 Pro, который пока представили только в Китае.

Xiaomi BE10000 Pro адресован требовательному пользователю. Он оснащён двумя портами Ethernet с пропускной способностью до 10 Гбит/с и четырьмя по 2,5 Гбит/с. Такие скорости не всегда доступны стандартным сетевым хранилищам (NAS), поэтому функции хранилища есть у роутера — в него можно установить твердотельный накопитель M.2 или подключить внешний диск через USB.

Максимальная заявленная скорость передачи данных составляет 10 024 Мбит/с, но следует помнить, что в таких случаях указывается суммарная величина по всем диапазонам и устройствам. Маршрутизатор Xiaomi BE10000 Pro оборудован 12 антеннами, но все они спрятаны в корпусе — этот редкий случай, когда роутер с поддержкой Wi-Fi 7 может похвастаться ещё и сдержанным и элегантным внешним видом.

Высокая скорость работы обеспечивается ИИ-алгоритмом, который распределяет приоритеты при управлении трафиком. В наличии также модуль Bluetooth, предназначенный для подключения устройств умного дома — маршрутизатор поддерживает до 300 штук. Китайская цена Xiaomi BE10000 Pro эквивалентна $240, но эта сумма может измениться, если устройство поступит на международный рынок.