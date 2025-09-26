Российский карточный боевик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» взял курс на консоли — дата выхода и новый трейлер

Чешское издательство Fulqrum Publishing (бывшее 1C Publishing) объявило дату выхода на консолях сюжетного карточного роглайта «Бессмертный. Сказки Старой Руси» от российской 1C Game Studios («Калибр», «Война Миров: Сибирь»).

Напомним, планы на расширение списка целевых платформ «Бессмертный. Сказки Старой Руси» были раскрыты в августе. Консольный релиз (под названием Deathless: The Hero Quest) ожидался текущей осенью.

Как стало известно, «Бессмертный. Сказки Старой Руси» поступит в продажу для PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch уже 16 октября. Анонс сопровождался англоязычным геймплейным трейлером.

Кроме того, посетители проходящей сейчас в Японии игровой выставки Tokyo Game Show 2025 могут попробовать версию Deathless: The Hero Quest для Switch до релиза. Демо на мероприятие привезла Fulqrum.

События «Бессмертный. Сказки Старой Руси» развернутся в Белосветье — сказочном мире богатырей и полениц, добрых волшебников и злых колдунов. Героям предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы победить Кощея Бессмертного.

Игра предлагает четырёх героев с уникальными механиками, графику на Unity и поддержку пяти языков (включая русский, английский и японский). Проект базируется на вселенной «Сказок Старой Руси» за авторством Романа Папсуева.

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышла из раннего доступа 12 декабря 2024 года в Steam и VK Play, а прошедшей весной добралась до Epic Games Store. Релиз «вообще не оправдал» надежд и поставил под угрозу судьбу дальнейших игр по франшизе.