Грядёт подорожание электроники — авария на крупном руднике взвинтила цены на медь

К середине 30-х годов ожидается серьёзный дефицит меди, который взвинтит цены на электронику и затруднит деятельность технологических отраслей. Проблемы начнутся даже без каких-либо случайностей, но непредвиденные обстоятельства ускорят наступление кризиса, как показал 8 сентября случай с аварией на добывающей медь и золото шахте в Индонезии. Цены на медь уже поползли вверх, обещая потянуть за собой цены на электронику.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

8 сентября 2025 года на руднике Grasberg Block Cave (GBC) в Индонезии произошла серьёзная авария: в шахту обрушилось около 800 000 тонн породы, что привело к гибели двух работников и пропаже без вести пяти. Известно, что рудник, управляемый компанией Freeport-McMoRan, обеспечивает около 3 % мировой добычи меди, и инцидент, несмотря на то, что затронул только один производственный блок шахты, также повредил ключевую инфраструктуру на территории рудника.

В результате аварии добыча на руднике полностью приостановлена, а компания объявила о форс-мажоре. Прогноз продаж на четвёртый квартал кардинально пересмотрен: вместо ожидаемых примерно 202 тысячи тонн меди и около 10,7 тонн золота добытые вскоре объёмы окажутся «незначительными». Это событие наглядно подчёркивает уязвимость глобальных цепочек поставок сырья для высокотехнологичных отраслей.

Новости об аварии мгновенно отразились на рынке: цена на медь подскочила на 3 % до $10 300 за тонну, что значительно выше уровня в $8900 в начале 2025 года. Акции других производителей меди резко выросли, отражая опасения дефицита сырья. Этот скачок усугубил тенденции последних лет, когда покупатели уже сталкивались с удорожанием оборудования из-за пандемии, инфляции, тарифов и растущего спроса на ИИ.

Медь незаменима благодаря своим превосходным проводящим свойствам: она используется в практически всех электронных устройствах, от смартфонов до серверов, а также в технологиях возобновляемой энергетики для продолжения курса на замену ископаемого топлива. Аналитики прогнозируют удвоение глобального спроса к 2035 году — до 50 млн тонн в год, но предупреждают, что добывающие компании столкнутся с трудностями в удовлетворении этой потребности, особенно с учётом бума ИИ, требующего миллионов серверов и дополнительного сырья. Этот прогноз, сделанный до недавнего ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, теперь выглядит ещё более актуальным, подчёркивая стратегическую важность меди для перехода к зелёной экономике и цифровой трансформации.

Хотя цепочки поставок в технологической отрасли длинные, и медь составляет малую долю в стоимости устройства, рост цен на сырьё может постепенно сказаться на конечных продуктах, особенно в случае крупных закупок кабелей. Влияние аварии на руднике на розничные цены проявится не сразу, но поставщики могут легко воспользоваться элементом паники для обоснования немедленного повышения цен на сырьё, как уже не раз бывало в истории.

Источник:

Теги: добыча ископаемых, медь, дефицит
