Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter

Издательство Devolver Digital и разработчики из американской студии Heart Machine, известной по Hyper Light Drifter и Solar Ash, объявили дату выхода своей новой игры — приключенческого экшен-платформера Possessor(s).

Источник изображений: Devolver Digital

Источник изображений: Devolver Digital

События Possessor(s) развернутся в изолированном мегаполисе Сандзу, разорванном на части случившимся ранее межпространственным бедствием. На фоне этого коллапса город заполонили жуткие потусторонние существа.

Игрокам достанется роль застрявшей в руинах старшеклассницы Луки. В отчаянной попытке выжить героиня объединяется с одним из таких монстров — недавно освобождённым демоном Ремом, которому как раз нужен носитель.

Чтобы выбраться, Луке и Рему предстоит бросить вызов владеющей городом корпорации «Аградайн», которая в тайне пыталась создать энергию нового типа за счёт жизненной силы демонов вроде Рема.

Possessor(s) сочетает элементы метроидвании и платформенных файтингов. Расправляться с врагами помогут на удивление смертоносные подручные предметы (компьютерная мышь, гитара, солнцезащитные очки).

Как стало известно из представленного Devolver обзорного геймплейного трейлера (сопровождается субтитрами на русском языке), релиз Possessor(s) состоится 11 ноября текущего года на PC (Steam) и PS5.

Обещают стремительный и стильный экшен, полный альтернативных путей нелинейный мир, нарисованных и анимированных вручную персонажей, «пугающе красивое трёхмерное окружение» и текстовый перевод на русский.

Теги: possessor(s), heart machine, devolver digital, экшен-платформер
