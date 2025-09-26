Xiaomi 17 всем показали, какой должна быть быстрая 100-Вт зарядка в смартфонах

Компания Xiaomi представила серию флагманов Xiaomi 17, представители которой, вероятно, являются первыми в мире смартфонами с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт по универсальному протоколу USB Power Delivery PPS. Это большой шаг в сторону от присущих китайским производителям проприетарных технологий зарядки.

Таким образом, для зарядки Xiaomi 17 и его старших собратьев Pro и Pro Max с максимальной скоростью подойдёт любой адаптер с USB Power Delivery PPS и соответствующей мощностью, например от ноутбука — фирменное зарядное устройство не потребуется. Кроме того, смартфон сможет автоматически получать от любого адаптера питания с PPS его максимальную мощность и заряжаться с наибольшей возможной скоростью, даже если сам блок питания не поддерживает полные 100 Вт.

Это разительно отличается от подхода, практикуемого многими китайскими производителями: для быстрой зарядки они разработали множество собственных проприетарных технологий. В результате смартфон может заряжаться с максимальной скоростью только от фирменного блока питания, а при подключении к стороннему адаптеру, даже очень мощному, скорость зарядки падает до минимума — в лучшем случае до 15 Вт. Аналитики полагают, что решение Xiaomi перейти на отраслевой стандарт, продвигаемый, в частности, Qualcomm, может положить конец фрагментации рынка.

Также внедрение Xiaomi стандартной зарядки на 100 Вт выставляет не в лучшем свете Google и Samsung, смартфоны которых также поддерживают PPS, но с гораздо меньшей мощностью. Зарядка Pixel ограничена 39 Вт для старших моделей, а Galaxy S25 Ultra — 45 Вт. Базовый же Galaxy S25 и вовсе довольствуется 25 Вт и заряжается до 100 % за 77 минут, тогда как даже самый доступный Xiaomi 17 справляется с этим примерно за 40 минут. Как пишет Android Authority, Google следует прекратить экономить на технологиях аккумуляторов, а Samsung — перестать медлить с внедрением более мощной версии PPS на всех моделях, а не только на флагманах.

Особняком стоит Apple. Новая серия iPhone 17, несмотря на ускоренную зарядку, использует протокол USB PD 3.2 с Adaptive Voltage Supply (AVS), а не PPS. Это создаёт дополнительные барьеры для совместимости и вынуждает пользователей приобретать специализированные адаптеры. Эксперты отмечают, что поддержка PPS позволила бы Apple достичь высокой скорости зарядки без ущерба для универсальности и экологичности.

Теперь же, когда Xiaomi доказала техническую реализуемость 100-ваттной зарядки через PPS, крупным производителям станет сложнее оправдывать сохранение отдельных стандартов питания и медленной зарядки в целом.