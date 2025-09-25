Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлены флагманы Xiaomi 17 Pro и Pr...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлены флагманы Xiaomi 17 Pro и Pro Max — в стиле iPhone 17 Pro, но с большим внешним экраном

Xiaomi официально представила новые флагманские смартфоны Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, которые оснащены дополнительным внешним дисплеем на тыльной стороне корпуса. Эта особенность позволит пользователям делать селфи с основной камеры, как в смартфонах с гибким дисплеем. Но этим применение внешних экранов не ограничится. В дополнение к этому оба аппарата получили флагманские процессоры Qualcomm, обновлённые камеры и другие улучшения.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Xiaomi 17 Pro

Разработчики оснастили Xiaomi 17 Pro основным 6,3-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с поддержкой разрешения 2656 × 1220 пикселей и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 3500 кд/м² и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 2160 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

На тыльной стороне корпуса расположен 2,7-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 904 × 572 пикселя. Оба экрана поддерживают технологии Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+. Дополнительный дисплей можно использовать не только для создания селфи, но также задействовать для управления музыкальным плеером, установки таймеров, просмотра входящих сообщений и вызовов, уведомлений и др. Даже для игр он сгодится.

Смартфон оснащён 50-мегапиксельной фронтальной камерой (f/2.2) с фазовым автофокусом, которая поддерживает съёмку видео в 4K на скорости до 60 кадров в секунду. Тройная основная камера расположена на тыльной стороне корпуса. Она сочетает основной 1/1,28-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор (f/1.7) Light Fusion 950L с динамическим диапазоном в 16,5 ступеней, фазовым автофокусом (PDAF) и оптической стабилизацией изображения (OIS), с 50-мегапиксельным перископическим телефотомодулем (f/3.0) с 5-кратным оптическим зумом и 1/2,76-дюймовым 50-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором (f/2.4) с углом обзора 102°. Основная камера может снимать видео в 8K на скорости до 30 кадров в секунду, в 4K — до 120 кадров в секунду, в 1080p — до 960 кадров в секунду.

Аппаратной основой Xiaomi 17 Pro стал представленный недавно восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который изготавливается по техпроцессу 3 нм и работает на частоте до 4,6 ГГц. Покупателям будут доступны версии устройства с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 6300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт, беспроводной зарядки — до 50 Вт и обратной зарядки — до 22,5 Вт. Чип управления питанием Surge G2 гарантирует, что аккумулятор сохранит не менее 80 % ёмкости даже после 2000 циклов зарядки. Система охлаждения внутренних компонентов смартфона включает испарительную камеру площадью 4637 мм².

Xiaomi 17 Pro Max

Более крупный Xiaomi 17 Pro Max может похвастаться 6,9-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 2608 × 1200 пикселей и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Панель с пиковой яркостью 3500 кд/м² и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 2160 Гц. От механических повреждений панель защищает стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.

Несмотря на то, что смартфон существенно крупнее модели Pro, он получил почти такой же внешний экран. Речь идёт о 2,9-дюймовом дисплее LTPO AMOLED с разрешением 976 × 596 пикселей. Оба экрана поддерживают технологии Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+.

Xiaomi 17 Pro Max имеет аналогичную Xiaomi 17 Pro фронтальную камеру. Основная камера построена на базе того же 1/1,28-дюймового 50-мегапиксельного сенсора (f/1.7) Light Fusion 950L с динамическим диапазоном в 16,5 ступеней, фазовым автофокусом (PDAF) и оптической стабилизацией изображения (OIS). В дополнение к этому есть 1/2,0-дюймовый 50-мегапиксельный модуль с перископическим объективом (f/2.6) с поддержкой PDAF, OIS и 5-кратным оптическим зумом, а также широкоугольный 1/2,76-дюймовый модуль на 50 Мп (f/2.4) с углом обзора 102°. Поддерживается съёмка видео в 8K на скорости до 30 кадров в секунду, в 4K — до 120 кадров в секунду, в 1080p — до 960 кадров в секунду.

Производительность обеспечивает тот же чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 или 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и накопителем формата UFS 4.1 на 512 Гбайт или 1 Тбайт. Автономную работу обеспечивает аккумулятор на 7500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки до 100 Вт, беспроводной — до 50 Вт и обратной (как проводной, так и беспроводной) — до 22,5 Вт. Аппарат оснащён более массивной испарительной камерой площадью 5533 мм².

Оба смартфона защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. В качестве программной основы используется HyperOS 3 на базе Android 16. Смартфоны доступны в разных цветовых вариантах исполнения корпуса. Уже сейчас их можно предзаказать в Китае, а позднее они появятся на рынках других стран.

Розничная стоимость Xiaomi 17 Pro в базовой версии с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти составляет $700. Версия с 12 и 512 Гбайт памяти обойдётся в $745, с 16 и 512 Гбайт памяти — в $785, а 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт флеш-памяти — в $840. Более крупный флагман Xiaomi 17 Pro Max предложит в базовой версии 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти за $840, вариант с 16 и 512 Гбайт памяти оценён в $885, а за модель с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ придётся заплатить $980. Во всех случаях речь идёт о цене смартфона в Китае — пока новинки дебютировали только в Поднебесной, а глобальный запуск ожидается позже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен Xiaomi 17 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Представлен компактный планшет Xiaomi Pad mini и большой Redmi Pad 2 Pro в трёх версиях по цене от €300
Xiaomi представила глобальную версию HyperOS 3 — какие смартфоны её получат и когда
Honor показала флагман Magic8 Pro с ИИ-кнопкой и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Apple оправдалась за «царапины» на iPhone 17 Pro: это следы от MagSafe, а не дефект
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
Теги: xiaomi 17 pro, xiaomi 17 pro max, xiaomi, смартфоны
xiaomi 17 pro, xiaomi 17 pro max, xiaomi, смартфоны
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Представлены флагманы Xiaomi 17 Pro и Pro Max — в стиле iPhone 17 Pro, но с большим внешним экраном
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 25 мин.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 3 ч.
Подростковые аккаунты в Facebook теперь доступны по всему миру — у них повышена приватность и усилен родительский контроль 3 ч.
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 4 ч.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 4 ч.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 5 ч.
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров 5 ч.
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно 6 ч.
Персонажи в играх заговорят реалистичнее — Nvidia выпустила открытый ИИ-инструмент Audio2Face для речевой анимации 6 ч.
Как Ghost of Tsushima, только лучше: критики вынесли вердикт Ghost of Yotei 6 ч.
Eurocase представила корпус M9 Max-Fish Tank с выделенным вентилятором для видеокарты 17 мин.
Xiaomi показала чехол, превращающий Xiaomi 17 Pro в портативную консоль в духе Game Boy 35 мин.
Micron похвасталась разработкой GDDR7 со скоростью выше 40 Гбит/с для видеокарт будущего и ИИ-систем 60 мин.
Учёные объяснили аномальное ядро Меркурия — давным-давно в него врезалась планета-близнец 2 ч.
Представлен Xiaomi 17 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 ч.
ПК на Snapdragon станут дружелюбнее к геймерам — поддержка античита Epic, периферии Razer и не только 4 ч.
Qualcomm показала живьём флагманский 18-ядерный Snapdragon X2 Elite с набортной памятью 4 ч.
Scythe представила 1,23-килограммовый кулер Mugen 6 Dual Fan White Edition белого цвета 5 ч.
Honor показала флагман Magic8 Pro с ИИ-кнопкой и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 6 ч.
Qualcomm показала сверхтонкие мини-ПК на Snapdragon X2 Elite с пьезоэлектрическими кулерами AirJet 6 ч.