Представлены флагманы Xiaomi 17 Pro и Pro Max — в стиле iPhone 17 Pro, но с большим внешним экраном

Xiaomi официально представила новые флагманские смартфоны Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, которые оснащены дополнительным внешним дисплеем на тыльной стороне корпуса. Эта особенность позволит пользователям делать селфи с основной камеры, как в смартфонах с гибким дисплеем. Но этим применение внешних экранов не ограничится. В дополнение к этому оба аппарата получили флагманские процессоры Qualcomm, обновлённые камеры и другие улучшения.

Xiaomi 17 Pro

Разработчики оснастили Xiaomi 17 Pro основным 6,3-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с поддержкой разрешения 2656 × 1220 пикселей и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 3500 кд/м² и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 2160 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

На тыльной стороне корпуса расположен 2,7-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 904 × 572 пикселя. Оба экрана поддерживают технологии Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+. Дополнительный дисплей можно использовать не только для создания селфи, но также задействовать для управления музыкальным плеером, установки таймеров, просмотра входящих сообщений и вызовов, уведомлений и др. Даже для игр он сгодится.

Смартфон оснащён 50-мегапиксельной фронтальной камерой (f/2.2) с фазовым автофокусом, которая поддерживает съёмку видео в 4K на скорости до 60 кадров в секунду. Тройная основная камера расположена на тыльной стороне корпуса. Она сочетает основной 1/1,28-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор (f/1.7) Light Fusion 950L с динамическим диапазоном в 16,5 ступеней, фазовым автофокусом (PDAF) и оптической стабилизацией изображения (OIS), с 50-мегапиксельным перископическим телефотомодулем (f/3.0) с 5-кратным оптическим зумом и 1/2,76-дюймовым 50-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором (f/2.4) с углом обзора 102°. Основная камера может снимать видео в 8K на скорости до 30 кадров в секунду, в 4K — до 120 кадров в секунду, в 1080p — до 960 кадров в секунду.

Аппаратной основой Xiaomi 17 Pro стал представленный недавно восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который изготавливается по техпроцессу 3 нм и работает на частоте до 4,6 ГГц. Покупателям будут доступны версии устройства с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 6300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт, беспроводной зарядки — до 50 Вт и обратной зарядки — до 22,5 Вт. Чип управления питанием Surge G2 гарантирует, что аккумулятор сохранит не менее 80 % ёмкости даже после 2000 циклов зарядки. Система охлаждения внутренних компонентов смартфона включает испарительную камеру площадью 4637 мм².

Xiaomi 17 Pro Max

Более крупный Xiaomi 17 Pro Max может похвастаться 6,9-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 2608 × 1200 пикселей и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Панель с пиковой яркостью 3500 кд/м² и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 2160 Гц. От механических повреждений панель защищает стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.

Несмотря на то, что смартфон существенно крупнее модели Pro, он получил почти такой же внешний экран. Речь идёт о 2,9-дюймовом дисплее LTPO AMOLED с разрешением 976 × 596 пикселей. Оба экрана поддерживают технологии Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+.

Xiaomi 17 Pro Max имеет аналогичную Xiaomi 17 Pro фронтальную камеру. Основная камера построена на базе того же 1/1,28-дюймового 50-мегапиксельного сенсора (f/1.7) Light Fusion 950L с динамическим диапазоном в 16,5 ступеней, фазовым автофокусом (PDAF) и оптической стабилизацией изображения (OIS). В дополнение к этому есть 1/2,0-дюймовый 50-мегапиксельный модуль с перископическим объективом (f/2.6) с поддержкой PDAF, OIS и 5-кратным оптическим зумом, а также широкоугольный 1/2,76-дюймовый модуль на 50 Мп (f/2.4) с углом обзора 102°. Поддерживается съёмка видео в 8K на скорости до 30 кадров в секунду, в 4K — до 120 кадров в секунду, в 1080p — до 960 кадров в секунду.

Производительность обеспечивает тот же чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 или 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и накопителем формата UFS 4.1 на 512 Гбайт или 1 Тбайт. Автономную работу обеспечивает аккумулятор на 7500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки до 100 Вт, беспроводной — до 50 Вт и обратной (как проводной, так и беспроводной) — до 22,5 Вт. Аппарат оснащён более массивной испарительной камерой площадью 5533 мм².

Оба смартфона защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. В качестве программной основы используется HyperOS 3 на базе Android 16. Смартфоны доступны в разных цветовых вариантах исполнения корпуса. Уже сейчас их можно предзаказать в Китае, а позднее они появятся на рынках других стран.

Розничная стоимость Xiaomi 17 Pro в базовой версии с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти составляет $700. Версия с 12 и 512 Гбайт памяти обойдётся в $745, с 16 и 512 Гбайт памяти — в $785, а 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт флеш-памяти — в $840. Более крупный флагман Xiaomi 17 Pro Max предложит в базовой версии 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти за $840, вариант с 16 и 512 Гбайт памяти оценён в $885, а за модель с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ придётся заплатить $980. Во всех случаях речь идёт о цене смартфона в Китае — пока новинки дебютировали только в Поднебесной, а глобальный запуск ожидается позже.