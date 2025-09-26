Сегодня 26 сентября 2025
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner

Издательство Lyrical Games и разработчики из польской студии One More Level (дилогия Ghostrunner) объявили точные сроки проведения публичного тестирования своего ролевого экшена от первого лица Valor Mortis.

Источник изображений: Lyrical Games

Напомним, тестирование Valor Mortis обещали устроить в конце сентября, а на деле плейтест пройдёт с 6 по 13 октября. С 6-го числа доступ получат те, кто подал заявку через официальный сайт, а с 8-го — через страницу игры в Steam.

По сравнению с прошедшей на выставке Gamescom 2025 и фестивале PAX West 2025 «преальфой» грядущая тестовая версия Valor Mortis предложит поддержку 15 языков, включая русский.

«Великой армии нужны смелые и усердные люди для завоевания Восточного фронта. Ветеран вы soulslike или больше заинтересованы в наполеоновском антураже, мы хотим услышать, что вы думаете о нашей игре», — призвали авторы.

События Valor Mortis развернутся в альтернативной Европе XIX века, искажённой бесконечной войной. Игрокам достанется роль Уильяма — погибшего на поле боя солдата Великой армии Наполеона, воскресшего благодаря нефтоглобину.

Нефтоглобин даровал Уильяму не только вторую жизнь, но и сверхспособности: как в BioShock, герой может «взять» в левую руку магические умения. В остальном Valor Mortis представляет собой аналог Dark Souls с видом от первого лица.

Релиз Valor Mortis ожидается в 2026 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Обещают захватывающий сюжет, в котором исторические личности и факты переплетаются с элементами хоррора и сверхъестественного.

Источник:

valor mortis, one more level, lyrical games, ролевой экшен
