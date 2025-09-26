«Микрон» представил отечественную консоль MikBoy — на полностью российском контроллере RISC-V

Компания «Микрон» анонсировала отечественную игровую консоль MikBoy, построенную на базе MIK32 «Амур» — первого полностью российского 32-разрядного микроконтроллера с архитектурой RISC-V. Новинка предназначена для запуска самых простых ретро-игр, но сам производитель называет её «универсальной образовательной платформой, созданной для будущих инженеров, программистов и всех любителей технологий».

Консоль MikBoy предназначена для изучения низкоуровневого программирования на C и C++, знакомства с архитектурой RISC-V, а также создания собственных игр и приложений. Благодаря встроенному программатору, расширяемой памяти, гироскопу, вибромотору, динамику и динамической подсветке, MikBoy позиционируется как универсальная платформа как для образовательных, так и для творческих проектов.

В основе MikBoy лежит микроконтроллер MIK32 «Амур» — первый полностью отечественный чип 1-го уровня с ядром на открытой архитектуре RISC-V. Он разработан для широкого спектра применений: от промышленной автоматизации и интернета вещей до интеллектуальных систем «умного дома» и мониторинга инфраструктуры. Чип обладает тактовой частотой до 32 МГц и поддерживает интерфейсы SPI, I2C, UART, а также имеет пару 12-битных АЦП.

Консоль будет предлагаться с дисплеями трех типов, как монохромными, так и цветными, но характеристики экраном производитель пока не приводит.

Вообще производитель не раскрыл никаких характеристик консоли кроме её аппаратной основы. Нет ни списка поддерживаемых игр, ни цены устройства, ни сроков начала продаж. Также показанная приставка выглядит как прототип, напечатанный на 3D-принетере. И тем не менее, «Микрон» уже принимает заявки на приобретение устройства.