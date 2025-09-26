Сегодня 27 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли «Микрон» представил отечественную консол...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Микрон» представил отечественную консоль MikBoy — на полностью российском контроллере RISC-V

Компания «Микрон» анонсировала отечественную игровую консоль MikBoy, построенную на базе MIK32 «Амур» — первого полностью российского 32-разрядного микроконтроллера с архитектурой RISC-V. Новинка предназначена для запуска самых простых ретро-игр, но сам производитель называет её «универсальной образовательной платформой, созданной для будущих инженеров, программистов и всех любителей технологий».

Источник изображений: «Микрон»

Источник изображений: «Микрон»

Консоль MikBoy предназначена для изучения низкоуровневого программирования на C и C++, знакомства с архитектурой RISC-V, а также создания собственных игр и приложений. Благодаря встроенному программатору, расширяемой памяти, гироскопу, вибромотору, динамику и динамической подсветке, MikBoy позиционируется как универсальная платформа как для образовательных, так и для творческих проектов.

В основе MikBoy лежит микроконтроллер MIK32 «Амур» — первый полностью отечественный чип 1-го уровня с ядром на открытой архитектуре RISC-V. Он разработан для широкого спектра применений: от промышленной автоматизации и интернета вещей до интеллектуальных систем «умного дома» и мониторинга инфраструктуры. Чип обладает тактовой частотой до 32 МГц и поддерживает интерфейсы SPI, I2C, UART, а также имеет пару 12-битных АЦП.

Консоль будет предлагаться с дисплеями трех типов, как монохромными, так и цветными, но характеристики экраном производитель пока не приводит.

Вообще производитель не раскрыл никаких характеристик консоли кроме её аппаратной основы. Нет ни списка поддерживаемых игр, ни цены устройства, ни сроков начала продаж. Также показанная приставка выглядит как прототип, напечатанный на 3D-принетере. И тем не менее, «Микрон» уже принимает заявки на приобретение устройства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Власти взяли курс на «локализацию» индустрии видеоигр в России и борьбу с контрафактом
«Ростелеком» нацелился создать конкурента Steam и VK Play, в том числе для российской игровой консоли
Минпромторг поручил разработать новый процессор для российской игровой консоли
Портативный Xbox оказался дороже, чем домашние Series X и Series S вместе — есть вариант подешевле
Клин клином: российские учёные заглушили шумы квантовых вычислений контролируемым шумом
Геймеры, инвертирующие управление в играх, оказались точнее, но медленнее
Теги: микрон, консоли, отечественный, risc-v, ретро-консоли
микрон, консоли, отечественный, risc-v, ретро-консоли
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
«Микрон» представил отечественную консоль MikBoy — на полностью российском контроллере RISC-V
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения 4 ч.
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner 4 ч.
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 5 ч.
Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam 6 ч.
Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter 8 ч.
Семь из десяти российских компаний не окупили инвестиции в ИИ 8 ч.
Meta запустила в Великобритании рекламную модель, которую ЕС признал незаконной 8 ч.
Хакеры взломали сотни сетевых устройств Cisco в правительстве США 8 ч.
Российский карточный боевик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» взял курс на консоли — дата выхода и новый трейлер 8 ч.
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах 11 ч.
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты 2 мин.
Новая статья: Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение 56 мин.
Пожар в южнокорейском ЦОД привёл к отключения более 70 государственных онлайн-сервисов 2 ч.
На базе RISC-V в России пока активно развиваются только микроконтроллеры 3 ч.
Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе 4 ч.
Xiaomi готовит новый процессор XRing для смартфонов, но за Apple гоняться пока не намерена 6 ч.
Qualcomm поделилась подробностями о процессоре Snapdragon 8 Gen 5 для доступных флагманов 6 ч.
Грядёт подорожание электроники — авария на крупном руднике взвинтила цены на медь 8 ч.
iPhone Air оказался почти никому не нужен в России 8 ч.
Fluidstack и Google «склонили» к ИИ ещё одного криптомайнера — Cipher Mining сдаст им ЦОД 9 ч.