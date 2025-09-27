Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты

Компания Asus запустила конкурс на разработку дизайна видеокарты по случаю своего 30-летия на рынке графических ускорителей. Призом стала видеокарта GeForce RTX 5090 ROG Astral, подписанная самим главой компании Nvidia Дженсеном Хуангом (Jensen Huang).

Asus просит помочь ей разработать новый дизайн для видеокарты. Свою работу компания предлагает опубликовать в социальной сети X, сопроводив хештегами #ASUSGraphicsCard30th, #ASUSDreamCraft и кратким описанием проекта.

Скорее всего, компания не будет использовать разработанный в рамках конкурса дизайн для выпуска видеокарты, но она может почерпнуть из предложенных работ новые идеи, которые воплотятся в реальность.