Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты

Компания Asus запустила конкурс на разработку дизайна видеокарты по случаю своего 30-летия на рынке графических ускорителей. Призом стала видеокарта GeForce RTX 5090 ROG Astral, подписанная самим главой компании Nvidia Дженсеном Хуангом (Jensen Huang).

Источник изображений: Asus

Asus просит помочь ей разработать новый дизайн для видеокарты. Свою работу компания предлагает опубликовать в социальной сети X, сопроводив хештегами #ASUSGraphicsCard30th, #ASUSDreamCraft и кратким описанием проекта.

Скорее всего, компания не будет использовать разработанный в рамках конкурса дизайн для выпуска видеокарты, но она может почерпнуть из предложенных работ новые идеи, которые воплотятся в реальность.

Теги: asus, конкурс, видеокарта
