Electronic Arts готовится к выкупу за $50 миллиардов, чтобы стать частной компанией — это будет самая крупная подобная сделка в истории

Источники Reuters и The Wall Street Journal сообщают, что американский издатель и разработчик Electronic Arts близится к заключению сделки, которая позволит ему стать частной компанией.

Источник изображений: Electronic Arts

По данным информаторов Reuters и The Wall Street Journal, переговоры находятся на продвинутой стадии. Сумма сделки оценивается в $50 млрд, что в случае успешного завершения сделает её крупнейшей в своём роде.

Заёмные средства для выхода с биржи и перехода в частный статус Electronic Arts намерены предоставить инвестиционные компании Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Предполагается, что сделка может быть анонсирована уже на следующей неделе (29 сентября, добавляют в Financial Times). На фоне слухов акции Electronic Arts к концу торгов в пятницу, 26 сентября, подскочили на 15 %.

Переход в частный статус означает, что Electronic Arts больше не будет котироваться на бирже, в то время как руководство сможет взять весь бизнес в свои руки и управлять компанией без оглядки на мнение акционеров.

Electronic Arts возлагает большие надежды на военный шутер Battlefield 6, которому аналитики предсказывают многомиллионные продажи, и вышедший накануне, 26 сентября, футбольный симулятор EA Sports FC 26.

Как отмечают в Reuters, сделка EA ознаменует дальнейшую консолидацию отрасли после того, как титаны вроде Activision Blizzard и Zynga были поглощены ещё более крупными фирмами, что сократило количество публичных игровых компаний.

Теги: electronic arts
