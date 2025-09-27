Сегодня 27 сентября 2025
Сайт и бренд закрывшегося известного магазина «Плеер.ру» сдадут в аренду — не дешевле 500 тыс. рублей в месяц

На этой неделе на веб-сайте закрывшегося интернет-магазина «Плеер.ру» появилось объявление об аренде бренда и действующего сайта pleer.ru. Привлекло ли это объявление большое количество потенциальных арендаторов, пока неизвестно.

В сообщении сказано, что «это не просто домен, а полноценный бизнес-инструмент». В числе преимуществ в объявлении указывается «узнаваемый бренд с многолетней хорошей репутацией», «готовый поисковый и прямой трафик», «целевая аудитория с высоким уровнем доверия». Потенциальным арендаторам предлагается платить 1 % от общего оборота, но не менее 500 тыс. рублей в месяц.

Арендатор сайта и бренда «Плеер.ру» будет выбран на тендерной основе. В объявлении есть адрес почтового ящика для подачи заявок. По данным источника, эта почта принадлежит члену Союза арбитражных управляющих «Авангард» Айрату Жалялову. Он назначен финансовым управляющим в деле о банкротстве основателя интернет-магазина Алексея Конышева, который был признан банкротом в феврале прошлого года, и уполномочен продавать его имущество.

плеер.ру, ретейлер, интернет
