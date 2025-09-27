YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты»

В радиостанциях и подборках композиций на платформе YouTube Music появились созданные искусственным интеллектом виртуальные ведущие. Это первый проект в рамках новой программы YouTube Labs — ИИ-ведущие «расширят горизонты вашего восприятия музыки, поделятся интересным историями, интересными фактами от поклонников и забавными комментариями о вашей любимой музыке». По описанию напоминает некий аналог радио, где музыкальные композиции перемежаются с рачью ведущих

Новая программа YouTube Labs посвящена экспериментам с ИИ на платформе, но пока «протестировать ранние прототипы и эксперименты сможет лишь ограниченное число участников из США». Впрочем, отмечает ресурс The Verge, услышать созданных ИИ ведущих пока довелось не всем, кто зарегистрировался в YouTube Labs. Инициатива обещает быть интересной — нечто подобное Google ранее развернула в популярном приложении NotebookLM, где ИИ-ассистенты помогают исследовать и изучать отдельные темы.

Администрация YouTube также объявила о расширении некоторых функций для подписчиков премиум-версии на большее количество платформ. Так, функция Jump Award, которая на основе ИИ-анализа позволяет быстро переходить к самой интересной части видео, теперь в полной мере заработала в версиях YouTube для телевизоров и игровых приставок.