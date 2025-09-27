Сегодня 27 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео YouTube Music превратили в подобие радио...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты»

В радиостанциях и подборках композиций на платформе YouTube Music появились созданные искусственным интеллектом виртуальные ведущие. Это первый проект в рамках новой программы YouTube Labs — ИИ-ведущие «расширят горизонты вашего восприятия музыки, поделятся интересным историями, интересными фактами от поклонников и забавными комментариями о вашей любимой музыке». По описанию напоминает некий аналог радио, где музыкальные композиции перемежаются с рачью ведущих

Источник изображения: blog.youtube

Источник изображения: blog.youtube

Новая программа YouTube Labs посвящена экспериментам с ИИ на платформе, но пока «протестировать ранние прототипы и эксперименты сможет лишь ограниченное число участников из США». Впрочем, отмечает ресурс The Verge, услышать созданных ИИ ведущих пока довелось не всем, кто зарегистрировался в YouTube Labs. Инициатива обещает быть интересной — нечто подобное Google ранее развернула в популярном приложении NotebookLM, где ИИ-ассистенты помогают исследовать и изучать отдельные темы.

Администрация YouTube также объявила о расширении некоторых функций для подписчиков премиум-версии на большее количество платформ. Так, функция Jump Award, которая на основе ИИ-анализа позволяет быстро переходить к самой интересной части видео, теперь в полной мере заработала в версиях YouTube для телевизоров и игровых приставок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В YouTube наконец появилась кнопка отключения надоедливых конечных заставок
YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары
Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились
Meta✴ захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google
Теги: youtube, youtube music, ии, google
youtube, youtube music, ии, google
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты» 2 ч.
Сайт и бренд закрывшегося известного магазина «Плеер.ру» сдадут в аренду — не дешевле 500 тыс. рублей в месяц 3 ч.
Сделка с TikTok оставляет дыру в нацбезопасности США — роль Oracle раскритиковали 5 ч.
Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает 8 ч.
Electronic Arts готовится к выкупу за $50 миллиардов, чтобы стать частной компанией — это будет самая крупная подобная сделка в истории 11 ч.
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились 12 ч.
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения 16 ч.
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner 17 ч.
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 18 ч.
Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam 19 ч.
Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти 2 ч.
Власти США предложили рассчитывать импортные тарифы на электронику, исходя из количества чипов в составе устройства 6 ч.
Пентагон может называть производителя дронов DJI китайской военной компанией, постановил суд 7 ч.
Google создала и показала в деле ИИ, который заставляет роботов сначала думать, а потом делать 13 ч.
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты 13 ч.
Новая статья: Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение 14 ч.
Пожар в южнокорейском ЦОД привёл к отключения более 70 государственных онлайн-сервисов 14 ч.
На базе RISC-V в России пока активно развиваются только микроконтроллеры 15 ч.
Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе 16 ч.
Xiaomi готовит новый процессор XRing для смартфонов, но за Apple гоняться пока не намерена 18 ч.