Китай запустил первую в мире летающую ветряную электростанцию мощностью 1 МВт

В западном Китае, в регионе Синьцзян, в небо был успешно запущен прототип самой мощной в мире летающей ветряной турбины S1500, разработанной пекинским стартапом Saw Energy Technology. Интересная конструкция, напоминающая дирижабль размером с баскетбольную площадку и высотой в 13-этажное здание, представляет собой воздушную платформу, наполненную гелием, которая поднимает генераторы на высоту до тысячи метров.

Источник изображений: SCMP

Серия запусков состоялась в период с 19 по 21 сентября 2025 года и стала важной вехой в развитии экологически чистой энергетики, ещё раз подчеркнув лидерство Китая в глобальном переходе к «зелёным» технологиям. Турбина способна генерировать значительные объёмы энергии, что позволит обеспечить более дешёвую и надёжную электроэнергию для отдалённых районов, особенно во время перебоев с наземными линиями передачи.

Испытания S1500 прошли в спартанских условиях пустыни. Они включали сборку конструкции, проверку давления, запуск и экстренное сворачивание платформы в условиях сильных ветров днём и ночью. Во время тестового полёта турбина впервые в истории выработала один мегаватт электроэнергии, полностью выполнив все запланированные цели, что стало ключевым шагом к практическому внедрению разработки. Дальнейшие испытания намечены в различных регионах Китая, а массовое производство стартует в 2026 году, с подключением первых установок к электросети в тот же период.

На первых порах небесные электростанции станут палочкой-выручалочкой при перебоях в поставках электроэнергии во время стихийных бедствий, а также для обеспечения энергией отдалённых площадок. Этому способствует достаточно высокая стоимость вырабатываемой энергии. В перспективе, по мере наращивания объёмов производства небесных установок, её цена может снизиться до приемлемого уровня — около 10 американских центов за кВт·ч. В таком случае можно будет говорить о штатном и массовом размещении небесных электростанций.

В отличие от традиционных наземных ветряных турбин, требующих массивных стальных башен, S1500 использует гелиевую оболочку для подъёма генераторов на высоту до 1500 м и выше, где ветры сильнее и стабильнее. Электроэнергия передаётся по сверхпрочным кабелям на землю, что позволяет сократить расход материалов в сфере ветроэнергетики на 40 % и снизить затраты на производство установок на 30 %.

Ранее разработчик протестировал технологию на примере более скромных установок мощностью 50 и 100 кВт, подняв их в воздух на высоту 500 и 1000 м. Тем самым китайская компания вырвалась вперёд в развитии технологий небесных электростанций. До недавнего времени рекорд в этой области удерживала американская Altaeros Energies, поднявшая на высоту около 300 м генератор мощностью 30 кВт.

Источник:

Теги: ветряк, ветроэнергетика, китай
