Учёные запустили самую большую и детальную симуляцию Вселенной — она поможет в поиске тёмных материи и энергии

У учёных свои игрушки. Их не интересует симуляция градостроения или жизни отдельных персонажей — им подавай всю Вселенную. В частности, в Швейцарии на новейшем суперкомпьютере Alps запустили самую масштабную и самую детальную в истории симуляцию Вселенной — Flagship 2. Программа эмулирует развитие 3,4 млрд галактик на глубину 10 млрд световых лет, что сделано для поиска тёмной энергии и тёмной материи в реальной Вселенной.

Источник изображения: ESA

Источник изображения: ESA

Симуляция призвана поддержать миссию ESA Euclid («Евклид») — одноимённый космический телескоп для создания карты галактик на 30 % неба видимой Вселенной на глубину до 10 млрд световых лет. Телескоп был запущен в космос в июле 2023 года и приступил к научной работе в феврале 2024-го. Первые обработанные результаты наблюдений были опубликованы в марте 2025 года.

Миссия призвана разгадать фундаментальные загадки космологии, такие как природа тёмной материи и тёмной энергии. Основной метод исследования — это поиск и измерение гравитационного линзирования света, вызванного невидимыми нитями и сгустками тёмной материи, что позволит реконструировать структуру космоса на масштабах миллиардов световых лет. Эта миссия обещает предоставить данные с беспрецедентной точностью, которые помогут понять, как эволюционировала Вселенная с момента Большого взрыва.

Само собой, сырые данные с телескопа, особенно учитывая их неподъёмный для анализа человеком объём, подлежат как проверке, так и интерпретации. Кстати, миссия впервые масштабно использует ИИ для работы с данными наблюдений. Симуляция Flagship 2 станет полигоном для калибровки, сверки и проверки данных обсерватории, а также площадкой для обкатки алгоритмов обработки и анализа. Модель Flagship 2 построена с учётом главных современных представлений о строении и эволюции Вселенной, и все обнаруженные нестыковки с наблюдаемыми данными будут служить отправной точкой для коррекции наших представлений о мироздании, в котором мы живём.

Тёмная материя представляется своего рода «цементом», скрепившим галактики, а тёмная энергия — это непонятная сила, заставляющая галактики с ускорением разлетаться в разные стороны. Наблюдения «Евклида» на глубину 10 млрд световых лет позволят выявить как влияние тёмной материи на видимое вещество — звёзды и галактики, так и оценить неизменность или вариативность силы тёмной энергии на протяжении большей части эволюции Вселенной.

Теги: симуляция, космический телескоп, euclid
