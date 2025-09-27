Asus признала подтормаживания геймерских ноутбуков ROG и пообещала скоро всё исправить

На минувшей неделе стало известно, что сообщество владельцев игровых ноутбуков Asus ROG нашло причины сбоев в их работе. Производитель отмалчиваться не стал и заявил, что сумел собственными силами установить причину проблем, и в скором времени начнут выпуск обновления BIOS, которые решат проблемы.

Подробное исследование провёл специалист под псевдонимом ZephKek, который опубликовал свои выводы на GitHub. Он выяснил, что потрескивания звука и подтормаживания в работе ноутбуков Asus ROG стали результатом «цепочки ошибок в разработке прошивки». Официальный аккаунт североамериканского подразделения Asus ROG в соцсети X заверил потребителей, что проблема не останется без внимания, и специалисты компании «активно изучают» ситуацию. Накануне компания заявила, что проблему удалось установить.

«По итогам внутреннего тестирования наша команда установила проблему, вызывающую подтормаживания и сбои в работе некоторых моделей наших ноутбуков ROG. Зная, что сообщество с нетерпением ждёт решения, на следующей неделе мы опубликуем бета-версию BIOS для определённых моделей Strix Scar 15 (G533ZW) 2023 года и Zephyrus M16 (GU604VI) 2023 года на нашем сайте поддержки», — заявила компания.

Бета-версии прошивок BIOS обычно рекомендуется ставить с особой осторожностью, поскольку они не так хорошо проработаны, как финальные версии, и могут вызывать некоторые проблемы. Но в данном случае некоторые пользователи могут решить, что стоит рискнуть, и для них Asus пообещала сохранение всех действующих гарантий. «Для остального сообщества финальные обновления BIOS для всех затронутых моделей начнут распространяться в начале октября, а прочие будут включаться в каждую последующую волну», — добавил производитель.