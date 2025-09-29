Обзор PCIe 5.0-накопителя Crucial T710: неудавшийся триумфатор

Ещё недавно казалось, что PCIe 5.0 SSD уже дошли до пика возможностей интерфейса, и потому новые флагманские модели вряд ли смогут удивить хоть чем-нибудь. Но в последнее время прогресс как будто возобновился — то и дело на рынок приходят продукты, наглядно показывающие: нет, это ещё не предел. Главный двигатель нового витка прогресса — очень удачный контроллер Silicon Motion SM2508, который не только сумел поднять производительность новым PCIe 5.0 SSD, но и существенно снизил их энергопотребление и тепловыделение. И то, что с этим контроллером Silicon Motion попала точно в цель, наглядно подтверждает WD Black SN8100 — основанный на нём накопитель, который вот уже несколько месяцев удерживает титул лучшего потребительского SSD для геймерских ПК.

Но у платформы SM2508 есть важная особенность: она существует сразу в нескольких ипостасях. В зависимости от того, с какой флеш-памятью производитель конкретного накопителя состыковал этот контроллер, итоговый продукт может получить акцент либо на быстродействии, либо на энергоэффективности, либо на цене. Вариантов подходящей TLC 3D NAND на данный момент известно три: проверенная временем 232-слойная Micron B58R, более свежая 218-слойная BiCS8 от SanDisk или SK hynix, а также новейшая 276-слойная Micron B68S. С первыми двумя версиями конфигураций мы уже имели возможность подробно познакомиться на примере Adata XPG Mars 980, Patriot Viper PV593, WD Black SN8100 и Kingston Fury Renegade G5. А вот с комбинацией SM2508 и Micron B68S столкнуться до сегодняшнего дня не удавалось. Но наконец-то в нашей лаборатории оказался накопитель и такого вида.

Им оказался Crucial T710 — первый на рынке SSD с сочетанием этих компонентов и один из немногих накопителей, где можно встретить 276-слойную память Micron, массовые поставки которой начались совсем недавно.

Варианты памяти в SSD на контроллере Silicon Motion SM2508 Флеш-память Micron B58R SanDisk/SK hynix BiCS8 Micron B68S Тип TLC 3D NAND TLC 3D NAND TLC 3D NAND Число слоёв 232 218 276 Скорость интерфейса, МТ/с 2400 3600 3600 Ёмкость кристалла, Тбит 1 1 1 Число planes (планарных блоков) 6 4 6 Представители Adata XPG Mars 980

Patriot Viper PV593 WD Black SN8100

Kingston Fury Renegade G5 Crucial T710

Но для Micron выпуск Crucial T710 — символический шаг не только потому, что это первая попытка компании обкатать свою новейшую флеш-память в передовом продукте. Дело ещё и в том, что T710 приходит на смену прошлому флагману Crucial T705, полностью перекраивая его аппаратную конфигурацию. В новинке изменилась не только флеш-память, но и базовый контроллер. По сути, Micron даёт прямой сигнал: с появлением SM2508 использовавшаяся ранее платформа Phison E26 больше не выглядит лучшим вариантом для накопителей верхнего уровня. И это становится очевидным даже при простом сравнении паспортных характеристик Crucial T710 и T705.

Crucial T705 Crucial T710 Изменение Линейное чтение, Гбайт/с До 14,5 До 14,9 +3 % Линейная запись, Гбайт/с До 12,7 До 13,8 +9 % Случайное чтение, тыс. IOPS До 1550 До 2200 +42 % Случайная запись, тыс. IOPS До 1800 До 2300 +28 % Среднее потребление, Вт 7,1 5,2 -27 % Макс. потребление, Вт 11,5 8,5 -26 %

Во что такое различие в характеристиках выливается в реальных применениях, мы посмотрим дальше. Но у сегодняшнего тестирования есть и гораздо более интересная сюжетная линия. Имея на руках Crucial T710, мы можем сравнить все три варианта платформы SM2508 лоб в лоб, чтобы понять, какой из них лучше для максимальной производительности, какой — для энергоэффективности, а какой представляется наиболее сбалансированным решением для пользователей с рациональным подходом.

⇡#Внешний вид и внутреннее устройство

К тому, как выглядят накопители на контроллере SM2508, пора уже привыкнуть. Намучившись с охлаждением решений на платформе Phison E26, производители SSD как будто смакуют невысокое тепловыделение нового контроллера Silicon Motion, и накопители на его основе чаще всего выглядят как незатейливые M.2 2280-платы без каких-либо громоздких средств охлаждения. Crucial T710 — не исключение. Мало того, что он не имеет штатного радиатора, так и наклеенная на его лицевой стороне этикетка не имеет фольгированной основы.

Содержательность этой наклейки минимальна: на ней есть лишь логотипы Micron и Crucial, а также название модели SSD — T710. Вся полезная информация, включая ёмкость накопителя, его серийный номер, версию прошивки и ключ для сброса шифрования, вынесена на вторую наклейку, размещённую на оборотной стороне SSD.

Все элементы Crucial T710 уместились на лицевой стороне печатной платы, что делает этот накопитель удобным для использования не только в десктопах, но и в ноутбуках. На тестировании у нас побывала версия SSD ёмкостью 2 Тбайт, и вся его конструкция — это четыре микросхемы: котроллер SM2508, DRAM-буфер и два чипа флеш-памяти.

Наибольший интерес тут, естественно, представляет флеш-память, поскольку это 276-слойная TLC 3D NAND компании Micron девятого поколения (B68S), которую мы ещё не встречали. Её ключевое преимущество — высокоскоростной ONFI-интерфейс с частотой 3600 МГц, позволяющий поднять скорость потокового обмена данными с флеш-памятью в полтора раза. Похожим по скорости интерфейсом на сегодняшний день обладает лишь BiCS8, поэтому Crucial T710 имеет неплохие шансы приблизиться по производительности к самым быстрым потребительским PCIe 5.0 SSD, где как раз и применяется BiCS8.

Тем более что, помимо ускорения интерфейса, Micron в девятом поколении TLC 3D NAND обещает и существенное улучшение латентностей при чтении и записи. Однако новая память, как и память Micron прошлого поколения (B58R), базируется на дизайне с шестью планарными блоками, который, с одной стороны, обеспечивает лучшую пропускную способность по сравнению с типовым четырёхплоскостным дизайном за счёт более широкого параллелизма, но с другой — добавляет определённый штраф в части задержек.

Кристаллы такой флеш-памяти, как и ранее, имеют объём 1 Тбит, поэтому в каждой микросхеме, размещённой на Crucial T710 2TB, находится по восемь устройств NAND. Это обеспечивает возможность двукратного чередования при работе восьмиканального контроллера SM2508 с массивом флеш-памяти, и поэтому именно 2-Тбайт модификация Crucial T710 имеет максимальную производительность среди своих сородичей.

В остальном никаких особых сюрпризов рассматриваемая новинка не преподносит. Контроллер SM2508 на ней совершенно обычный, а не перемаркированный, как в случае WD Black SN8100. DRAM-буфер тоже имеет типичный для 2-Тбайт накопителя объём 2 Гбайт. Однако с ним связан один любопытный нюанс: используемая на Crucial T710 микросхема DRAM — это LPDDR4-4266, в то время как на прочих SSD на контроллере SM2508 используется обычная DDR4-3200. Впрочем, такая замена вряд ли способна существенно повлиять на производительность и скорее сделана ради оптимизации энергопотребления.

⇡#Технические характеристики

В то же время, несмотря на мощную аппаратную начинку, официальные спецификации Crucial T710 чудес производительности не обещают.

Производитель Crucial Серия T710 Модельный номер CT1000T710SSD8 CT2000T710SSD8 CT4000T710SSD8 Форм-фактор M.2 2280 Интерфейс PCI Express 5.0 x4 – NVMe 2.0 Ёмкость 1000 Гбайт 2000 Гбайт 4000 Гбайт Конфигурация Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель Micron 276-слойная 1-Тбит TLC 3D NAND Контроллер Silicon Motion SM2508 Буфер: тип, объём LPDDR4,

1024 Мбайт LPDDR4,

2048 Мбайт LPDDR4,

4096 Мбайт Производительность Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с 14900 14500 14500 Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с 13700 13800 13800 Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS 1800 тыс. 2200 тыс. 2200 тыс. Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS 2200 тыс. 2300 тыс. 2300 тыс. Физические характеристики Макс. потребляемая мощность, Вт 8,2 8,5 8,5 MTBF (среднее время наработки на отказ), млн ч 1,5 Ресурс записи, Тбайт 600 1200 2400 Гарантийный срок, лет 5 Габаритные размеры: Д × В × Г, мм 80 × 22 × 3,8

Это довольно неплохие, но не лидирующие показатели. По данным, приведённым в таблице, можно сказать, что Crucial T710 не только потенциально слабее в сравнении с WD Black SN8100, но и совсем не лучше, чем Samsung 9100 Pro или Kingston Fury Renegade G5. И фактически единственное, чем новинка Crucial действительно производит впечатление — производительность младшей версии объёмом 1 Тбайт. Она почти так же быстра, как и более ёмкие модификации, в то время как у прочих современных SSD терабайтные варианты обычно существенно медленнее. Здесь положительную роль играет архитектура флеш-памяти Micron B68S с шестью планарными блоками.

Впрочем, в нашем тестировании принимает участие версия объёмом 2 Тбайт, и её показатели пикового практического быстродействия, измеренные с помощью CrystalDiskMark, выглядят так.

Числа на скриншоте чуть меньше заявленных как в части линейных скоростей, так и по произвольному чтению и записи, но такая картина наблюдается у большинства флагманских SSD последнего поколения. Интересно же другое. Практические пиковые скорости Crucial T710 действительно существенно выше, чем у предшествующей модели на контроллере Phison E26, T705. Несмотря на то, что год назад мы говорили о Crucial T705 как о самом быстром потребительском PCIe 5.0 SSD, преимущество T710 в линейной скорости записи доходит до 7 %, а в мелкоблочной производительности чтения новинка сильнее на внушительные 29 %. То есть смена платформы во флагманском накопителе Crucial на SM2508 — не дань моде, а вполне рациональный шаг, направленный на улучшение быстродействия.

К тому же Crucial T710 есть чем похвастать и в части энергопотребления и тепловыделения. Эти характеристики ограничены величиной 8,5 Вт, что серьёзно ниже потребления T705. В своих энергетических аппетитах новинка Crucial также обещает быть немножко скромнее WD Black SN8100, максимальное потребление которого достигает 8,9 Вт. Но если судить по паспортным характеристикам, T710 — не самый экономичный флагман: Samsung 9100 Pro и Kingston Fury Renegade G5, согласно спецификации, выигрывают у Crucial T710 до 1,5 Вт.

Рекомендованные цены Crucial T710 формально установлены в $170, $250 и $470 за версии на 1, 2 и 4 Тбайт соответственно. Похоже, Micron хотелось сделать свою новинку чуть дороже WD Black SN8100, как бы намекая на её более высокий статус. Однако на практике даже в США T710 продаётся ощутимо дороже этих сумм, что, по всей видимости, связано с ограниченными поставками. Так что совсем неудивительно, что T710, прибывшие в Россию по схеме параллельного импорта, стоят намного больше, чем любой другой доступный на отечественных прилавках флагманский PCIe 5.0 SSD. Иными словами, финансовый фактор пока играет против Crucial T710, хотя раньше продукцию этого бренда часто можно было найти по вполне привлекательной цене.

⇡#Программное обеспечение

Твердотельные накопители производителей первого эшелона выгодно отличаются от прочей продукции хорошей программной поддержкой. Компания Micron для своих SSD давно предлагает специальную сервисную утилиту Crucial Storage Executive, которая регулярно обновляется и получает новые возможности. К настоящему времени выпущена её 11-я версия, и, честно говоря, в процессе своего развития она превратилась в очень тяжеловесную программу. Но, с другой стороны, перечню её умений позавидует любой другой производитель SSD.

В дополнение к подробному мониторингу состояния SSD утилита Crucial Storage Executive позволяет обновлять прошивки, гарантированно зачищать флеш-память от любых оставшихся данных, форматировать накопители, управлять аппаратным шифрованием данных, изменять объём резервного пространства, тестировать состояние флеш-памяти и проч. Также в утилите реализована фирменная функция Momentum Cache — дополнительный уровень дискового кеша с использованием оперативной памяти.

В комплект вместе с Crucial Storage Executive входит также и драйвер Miсron NVMe Storage Controller, которым можно заменить стандартный драйвер Microsoft. Этот драйвер не даёт никаких преимуществ в производительности, но он обеспечивает работоспособность части специфических функций Crucial T710 вроде шифрования или управления объёмом резервной области. Поэтому для использования всех возможностей рассматриваемого SSD его рекомендуется установить.

Кроме Storage Executive, покупатели накопителей Crucial имеют возможность скачать специальную версию программного обеспечения Acronis True Image, которая позволяет быстро переносить данные и ОС со старых носителей информации на новый SSD.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Crucial T710 — явный претендент на то, чтобы занять место в топ-3 лучших накопителей образца 2025 года. Для этого у него есть всё, что нужно: производительный и энергоэффективный контроллер с четырьмя ядрами Arm Cortex-R8, выпущенный по 6-нм техпроцессу; быстрый и ёмкий DRAM-буфер на основе LPDDR4-4266; а также современная TLC 3D NAND с 3600-МГц интерфейсом. Похожим перечнем передовых компонентов могут похвастать разве только WD Black SN8100 и Kingston Fury Renegade G5, которые и станут основными спарринг-партнёрами Crucial T710. Однако сравнением лишь этих трёх моделей SSD мы не ограничимся: в тесте примут участие Samsung 9100 Pro и другие популярные PCIe 5.0 SSD, а также предшественник T710 — T705, представляющий большую группу накопителей на платформе Phison E26.

В конечном счёте полный список протестированных моделей SSD получился таким.

Накопитель Ёмкость Артикул Интерфейс Контроллер DRAM-буфер Флеш-память Прошивка Adata XPG Mars 980 Blade 2048 Гбайт SMAR-980B-2TCS PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Micron 232L TLC NAND Y0218A Crucial T705 2000 Гбайт CT2000T705SSD3 PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND PACR5111 Crucial T710 2000 Гбайт CT2000T710SSD8 PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Micron 276L TLC NAND PBCR5103 Kingston Fury Renegade G5 2048 Гбайт SFYR2S/2T0 PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Kioxia 218L TLC NAND SGW00110 Kingston KC3000 2000 Гбайт SKC3000D/2048G PCIe 4.0 x4 Phison PS5018-E18 2 Гбайт Micron 176L TLC NAND EIFK31.6 MSI Spatium M570 Pro Frozr 2000 Гбайт SM570PN2TBF PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND EQFM22.2 Samsung 9100 Pro 2000 Гбайт MZ-VAP2T0BW PCIe 5.0 x4 Samsung Presto 2 Гбайт Samsung 236L TLC NAND 0B2QNXH7 Samsung 990 Pro 2000 Гбайт MZ-V9P2T0BW PCIe 4.0 x4 Samsung Pascal 2 Гбайт Samsung 176L TLC NAND 4B2QJXD7 WD Black SN8100 2000 Гбайт WDS200T1X0M-00CMT0 PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт SanDisk 218L TLC NAND 830ZRR02

Конфигурация тестовой системы имела следующий вид:

Процессор: Intel Core i9-14900K (Raptor Lake Refresh, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3).

Процессорный кулер: Noctua NH-D15.

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC (AD102 2235/2535 МГц, 24 Гбайт GDDR6X 21 Гбит/с).

Тестовые накопители при испытаниях устанавливаются на материнской плате во второй слот PCIe 5.0 x16 (через переходник Asus PCIe 5.0 M.2 Card), к которому подведены линии PCI Express непосредственно от процессора.

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605. В системе использовался драйвер Microsoft Standard NVMe Express Controller 10.0.26100.2454.

⇡#SLC-кеширование: запись, чтение и удаление файлов

SLC-кеширование — важнейший алгоритм, который в современных накопителях отвечает за ускорение операций записи. Его суть состоит в том, что информация на SSD c TLC- или QLC-памятью сначала записывается в быстром однобитном режиме, а её уплотнение происходит позднее, в моменты простоя накопителя. Это значит, что современные накопители могут демонстрировать высокие скорости лишь на ограниченных объёмах данных, размер которых зависит от конкретной реализации алгоритма SLC-кеширования.

Чтобы выяснить, как это работает на практике и каковы скорости массива флеш-памяти конкретных накопителей при работе в различных режимах, мы проводим тест непрерывной записи файлов на SSD до полного исчерпания его ёмкости с одновременным замером быстродействия. В этом тесте используются стандартные для ОС Windows операции однопоточного копирования файлов на проверяемый SSD (с RAM-диска), а испытание проводится в три прохода: для полностью чистого SSD; для SSD, заполненного данными наполовину; и для SSD, который изначально полон на три четверти.

Судя по графику, у Crucial T710 есть две стратегии ускоренной записи: в SLC- и MLC-режиме. В первом случае скорость однопоточной файловой записи в Windows может доходить до 5,2 Гбайт/с. Во втором — до 3,5 Гбайт/с. На чистом или не слишком заполненном данными диске T710 чаще прибегает ко второй стратегии. Но когда данными занято больше половины пространства, предпочтительной стратегией становится первая. Впрочем, в любом случае при длительных непрерывных записях скорость в конце концов падает до 1,6 Гбайт/с, и это примерно соответствует скорости TLC-режима записи у большинства современных PCIe 5.0 SSD без какого-либо кеширования.

Впрочем, такое жонглирование режимами записи у Crucial T710 не даёт какого-то особенно значимого результата. Несмотря на то, что 276-слойная TLC 3D NAND компании Micron в теории должна обеспечивать более высокие линейные скорости за счёт своего внутреннего параллелизма, в действительности T710 по средней скорости записи при заполнении всего объёма SSD не выигрывает у Adata XPG Mars 980, где установлена 232-слойная флеш-память с более медленным в полтора раза интерфейсом. И это значит, что при простой записи файлов почувствовать прогрессивность Crucial T710 не получится.

Аналогичные слова придётся сказать и о максимальной или минимальной скорости записи файлов. Простое копирование данных на SSD в Windows — не тот сценарий, в котором Crucial T710 может проявить себя в полной мере. Порой даже складывается ощущение, что новая память Micron девятого поколения совсем не лучше распространённой 232-слойной памяти шестого поколения, и T710 не сможет стать достойным соперником SSD на контроллере SM2508 с BiCS8-памятью SanDisk или SK hynix.

Но не стоит спешить с выводами. Дело в том, что при чтении файлов Crucial T710 проявляет себя совсем иначе. Тут-то и становятся понятны плюсы Micron B68S — пофайлово скопировать все данные с полностью заполненного T710 удаётся быстрее, чем с любого другого современного PCIe 5.0 SSD. Причём его преимущество перед аналогичными накопителями с памятью Micron B58R доходит до 13 %.

Но отличие в поведении от других SSD на платформе SM2508 у Crucial T710, к сожалению, видно только при чтении. Как и его родственники, он не обладает способностью обрабатывать удаление файлов так, чтобы это было незаметно для пользователя. После стирания существенных объёмов данных у T710 происходит спад скорости и ощутимое увеличение времени отклика, которое продолжается несколько секунд. На графике ниже показана производительность мелкоблочного чтения сразу после высвобождения на SSD 64 Гбайт данных, и в этом случае Crucial T710 «уходит в себя» на две-три секунды.

Более того, полминуты спустя за первым спадом производительности следует и ещё одно увеличение времени отклика, которое продолжается около 10 секунд. Оно не заметно по скорости, но видно по увеличению латентности. И это значит, что использовать Crucial T710 в средах, где важна предсказуемая и консистентная реакция SSD (например, в RAID-массивах), не рекомендуется.

⇡#Производительность комплексных файловых операций

Ещё один вариант работы с файлами в Windows, который мы проверяем при знакомстве с новыми SSD, — копирование, архивирование и разархивирование файлов внутри пространства накопителя. Такие сценарии сложнее, чем копирование с накопителя или на него, поскольку в них контроллеру SSD приходится иметь дело сразу с двумя разнонаправленными потоками данных, и в этом случае на производительность могут оказывать влияние и мощность контроллера, и особенности работы флеш-памяти, и оптимизации, сделанные в микропрограмме.

К сожалению, сумма компонентов, из которых собран Crucial T710, не даёт прорывного результата. Он оказывается не быстрее уже имеющихся PCIe 5.0-накопителей флагманского уровня. Лучшей производительностью в сравнении с T710 могут похвастать и WD Black SN8100, и Samsung 9100 Pro, и даже Kingston Fury Renegade G5. Более того, T710 не демонстрирует прогресса и по сравнению с предшественником на платформе Phison E26. Фактически единственное, чем выделяется новинка Crucial в тестах внутридисковой работы с файлами — превосходством над собратьями на контроллере SM2508 с 232-слойной памятью прошлого поколения.

⇡#Производительность в приложениях

Для изучения производительности накопителей в приложениях различного характера мы пользуемся двумя тестами, которые воспроизводят дисковую активность, возникающую на ПК при решении тех или иных практических задач. Первый тест — PCMark 10 — ориентирован на оценку быстродействия в общеупотребительных сценариях, характерных для дома и офиса. Второй — SPECworstation 4.0 — имеет профессиональный характер и моделирует существенно более интенсивную нагрузку, которая характерна для рабочих станций, используемых для инженерных расчётов и научных вычислений.

Довольно любопытно, что переход к комплексным нагрузкам ощутимо улучшает относительные показатели быстродействия Crucial T710. Складывается ощущение, что его разработчики ориентировались на то, что такой SSD должен быть первичным накопителем в системе, а не использоваться для пассивного хранения архива файлов. Так, в PCMark 10 результат T710 заметно выше, чем у T705. Более того, новый накопитель Crucial превосходит Samsung 9100 Pro и даже дотягивается до Kingston Fury Renegade G5, проигрывая разве только неоспоримому лидеру компании SanDisk. Иными словами, с точки зрения PCMark 10 новый Crucial T710 может быть вполне сопоставим с накопителями на SM2508 с BiCS8-памятью, и единственное, чего ему недостаёт для лидерства, это оптимизаций в микропрограмме, как у WD Black SN8100.

Но такое соотношение сил характерно не для всех тестовых сценариев, входящих в PCMark 10. Crucial T710 силён в запуске ОС и прикладного ПО, а также в работе с контентом, но при копировании файлов и запуске игр немного уступает основанному на Phison E26 предшественнику.

PCMark 10

В профессиональном тесте SPECworstation 4.0 нагрузки серьёзнее, чем в PCMark 10, и здесь относительные результаты SSD претерпевают некоторые коррективы. За счёт высокой вычислительной мощности фирменного контроллера на первое место выходит Samsung 9100 Pro, а накопители на SM2508 идут вторым эшелоном. В его рамках Crucial T710 занимает промежуточное положение между Kingston Fury Renegade G5 и WD Black SN8100, но в действительности это очень достойный результат, поскольку и Crucial T705, и накопители вроде Adata XPG Mars 980 остаются далеко позади.

Таким образом, Crucial T710 вполне может рассматриваться для установки в производительные рабочие станции. Особенно удачно он проявляет себя в Autodesk 3ds Max, Ansys Icepak и OpenFOAM, что подтверждается показателями, полученными в отдельных сценариях SPECworstation.

SPECviewperf 4.0

⇡#Производительность в играх

При нагрузке, характерной для геймерских систем, которую воссоздаёт тест 3DMark Storage, Crucial T710 не слишком радует результатом — его производительность оказывается выше, чем у предшествующего T705 на контроллере Phison E26, на самую малость. Впрочем, с другой стороны, всего год назад мы рекомендовали Crucial T705 как лучший на рынке вариант для игровых ПК, и это значит, что рейтинг T710 в 3DMark Storage не так уж и плох даже по меркам флагманских решений. Действительно, рассматриваемая новинка убедительно превосходит не только PCIe 5.0-накопители вроде MSI Spatium M570 Pro или Adata XPG Mars 980, но и именитого тяжеловеса в лице Samsung 9100 Pro. Фактически с точки зрения игрового быстродействия Crucial T710 уступает лишь только тем SSD, которые, как и он, основаны на контроллере SM2508, но при этом оснащены быстрой BiCS8-памятью.

Впрочем, за интегральным рейтингом 3DMark Storage скрывается довольно неприятная для Crucial T710 деталь. В наиболее частом варианте геймерской нагрузки — при запуске игр — этот накопитель всё же уступает и T705, и Samsung 9100 Pro. Высокая же производительность в среднем достигается за счёт побочных сценариев — захвата видео игрового процесса, установки игры и сохранения прохождений.

3DMark Storage

⇡#Синтетические тесты

Точку в тестировании производительности ставят синтетические тесты. С их помощью можно увидеть сильные и слабые стороны в производительности конкретного SSD, и в случае Crucial T710 это действительно важный момент, поскольку в «жизненных» бенчмарках он повёл себя неоднозначно.

При последовательном чтении и записи Crucial T710 выдаёт очень высокий результат, близкий к пределу пропускной способности шины PCIe 5.0. Его обеспечивает новая 276-слойная TLC 3D NAND компании Micron, однако справедливости ради нужно заметить, что WD Black SN8100 с BiCS8-памятью, выпущенной SanDisk, всё-таки чуть быстрее.

В случае смешанной линейной нагрузки положение T710 ухудшается. Он попадает на одну ступень с Adata XPG Mars 980, что означает не только отставание от накопителей на том же контроллере SM2508, но с памятью SK hynix и SanDisk, но и отсутствие прогресса в производительности по сравнению с T705.

Но в случае мелкоблочных операций Crucial T710 удаётся реабилитироваться: 276-слойная память Micron действительно позволяет добиться более высокой производительности SSD, нежели при использовании 232-слойной памяти. Однако все тесты вновь однозначно указывают на то, что SSD с BiCS8-памятью (и соответствующим по мощности контроллером) работают ещё быстрее. По этой причине Kingston Fury Renegade G5 и WD Black SN8100 располагаются на диаграммах выше Crucial T710.

⇡#Температурный режим

Как мы уже не раз убеждались, накопители на контроллере SM2508 выгодно отличаются от других PCIe 5.0 SSD своей энергоэффективностью. Перевод производства этого чипа на 6-нм нормы позволил разработчикам Silicon Motion добиться того, что продукты на его основе по своему тепловыделению больше похожи на PCIe 4.0-решения, которые нередко могли работать без перегрева, даже не обладая какими-либо дополнительными системами охлаждения.

Впрочем, характер тепловыделения у различных накопителей на SM2508 не всегда одинаков. Многое зависит и от выбора флеш-памяти, и от дизайна печатной платы, поэтому, например, Kingston Fury Renegade G5 нагревается меньше, чем Adata XPG Mars 980, хотя их можно назвать довольно близкими родственниками.

Crucial T710 на этом фоне выделяется ещё больше. Применение 276-слойной TLC 3D NAND Micron сделало его, пожалуй, самым экономичным из быстрых PCIe 5.0 SSD. В наших тестах с продолжительной смешанной линейной нагрузкой (чтение/запись в пропорции 70/30 %) накопитель не сталкивался с троттлингом даже при использовании в первозданном виде — без какого-либо радиатора. Максимальная температура, зафиксированная через S.M.A.R.T., составила 85 °C при предельном значении в 88 °C.

Важно учитывать, что в T710 реализован лишь один термодатчик — он, судя по тепловизионным замерам, расположен где-то в области чипов памяти. Поэтому температура контроллера оказывается выше значений, выдаваемых мониторинговыми утилитами: он нагревается до примерно 89 °C. Но даже это ниже типичных значений, характерных для других SSD на SM2508 (где температура часто превышает 90 °C), не говоря уже о Samsung 9100 Pro, температура контроллера которого легко переваливает через 100-градусный рубеж.

Таким образом, хотя Crucial T710 не стал абсолютным чемпионом по скорости, он уверенно обходит WD Black SN8100, Kingston Fury Renegade G5 и Samsung 9100 Pro с точки зрения соотношения производительности и тепловыделения. И хотя полностью отказываться от охлаждения T710 при установке в компьютер мы бы не советовали, при необходимости его всё же можно эксплуатировать без радиатора, что для PCIe 5.0 SSD — большая редкость.

⇡#Выводы

Crucial T710 — ещё один пример уникального накопителя на общедоступном контроллере SM2508. Его изюминка — в новой флеш-памяти Micron девятого поколения с 276 слоями и 3600-МГц интерфейсом. Из-за величины этих чисел складывается ощущение, что T710 должен быть прямым конкурентом самого быстрого на данный момент PCIe 5.0-накопителя WD Black SN8100, в котором используется другая передовая память — BiCS8. Однако в реальности это впечатление обманчиво, и нового «короля скорости» из новинки Crucial не получилось.

С точки зрения средней производительности T710 примерно соответствует Samsung 9100 Pro, но его профиль быстродействия несколько отличается. Накопитель Samsung лучше справляется с копированием файлов и тяжёлыми профессиональными нагрузками, в то время как Crucial T710 ориентирован на более «приземлённые» сценарии — офисную работу, игры и смешанные задачи. Это значит, что Crucial подготовила накопитель, который, с одной стороны, быстрее любых решений на платформе Phison E26, включая предшественника в лице Crucial T705, а с другой — выигрывает у SSD на контроллере SM2508, укомплектованных 232-слойной памятью Micron. Однако для лидерства среди флагманских PCIe 5.0 SSD этого недостаточно. Решения на том же контроллере SM2508, но c BiCS8-памятью SanDisk и SK hynix, определённо производительнее практически в любой нагрузке.

Но зато Crucial T710 даёт фору всем соперникам по энергоэффективности. В то время как большинство современных PCIe 5.0 SSD требуют для нормальной беспроблемной работы установки радиаторов, T710 снимает эту необходимость: даже в тяжёлых тестах без дополнительной системы охлаждения его температура остаётся в приемлемых рамках и не вызывает троттлинга. Иными словами, хотя новая память Micron и не привела T710 к лидерству, она смогла сделать его одним из самых холодных решений на контроллере SM2508 и не только.

Есть у T710 и другие положительные качества — фирменная утилита с богатой функциональностью, поддержка аппаратного шифрования и тот факт, что за спиной Crucial стоит Micron — один из крупнейших производителей NAND-памяти, а значит, и надёжность здесь не вызывает сомнений.

Однако все плюсы рассмотренного накопителя перечёркиваются его стоимостью. Даже рекомендованная производителем цена T710 выше, чем у флагманских моделей Samsung, WD или Kingston. А уж во что она превращается при поступлении этого накопителя в российскую розницу по каналам параллельного импорта, лучше даже не упоминать. Поэтому в конечном счёте Crucial T710 — не более чем интересный технологический эксперимент. Найти же убедительные и рациональные аргументы в пользу его приобретения хотя бы для систем верхнего ценового диапазона на данный момент мы не в силах.