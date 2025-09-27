Учёные нашли у Земли седьмую «ложную Луну» — квазиспутник 2025 PN7

Портал N+1 пишет, что астрономы обнаружили у нашей планеты новейший квазиспутник — астероид 2025 PN7. Впрочем, он летит в пространстве рядом с Землёй уже более 60 лет и примерно столько же ещё пробудет вблизи, играя роль временного спутника планеты. Объект привлёк к себе внимание этим летом и после подтверждения орбиты получил право считаться седьмым открытым квазиспутником Земли.

Орбита астероида 2025 PN7 находится в резонансе 1:1 с Землёй, что означает почти синхронное обращение вокруг Солнца. С годами это небольшое различие будет усиливаться и примерно через 60 лет астероид перейдёт на так называемую подковообразную орбиту. Его движение вокруг Солнца останется круговым, тогда как относительно Земли он будет описывать похожую на подкову орбиту.

Астероид не попадёт в гравитационное поле нашей планеты в той мере, чтобы быть захваченным ею, как это произошло с Луной. Тем самым все квазиспутники, включая 2025 PN7, лишь временно находятся рядом с нами, после чего отдаляются. Но пока такие объекты летят рядом — это шанс направить к ним научные зонды. Именно так поступил Китай, направив миссию «Тяньвэнь-2» к астероиду Камо'оалева для взятия проб с его поверхности.

Об обнаружении нового, седьмого по счёту квазиспутника Земли сообщили астрономы Карлос де ла Фуэнте Маркос (Carlos de la Fuente Marcos) и Рауль де ла Фуэнте Маркос (Raúl de la Fuente Marcos) из Университета Комплутенсе в Мадриде. Его 2 августа 2025 года зафиксировал телескоп наземной сети Pan-STARRS. Учёные проанализировали траекторию астероида за период 4279 дней, а также провели моделирование его будущей орбиты методом N-тел.

Длина большой полуоси орбиты 2025 PN7 составляет 1,003 астрономической единицы, эксцентриситет — 0,107, а наклонение — 1,97 градуса к плоскости эклиптики. Это относит объект к семейству околоземных астероидов Арджуны. Моделирование показало, что 2025 PN7 стал квазиспутником около шестидесяти лет назад, а общая продолжительность его пребывания в этом состоянии должна составить 128 лет. Астероид достаточно тусклый и обладает примерным диаметром от 19 до 30 м, находясь на среднем расстоянии от Земли в 384400 километров.