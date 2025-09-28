Сегодня 28 сентября 2025
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК

Google объявила о расширении доступности функций YouTube Premium, таких как ускоренное воспроизведение видео и высокое качество звука, на большее количество устройств, включая iOS, Android и десктопные версии. Ранее эти возможности были ограничены отдельными приложениями и типами устройств.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Скорость воспроизведения с шагом 0.5x до 4x, которая ранее была эксклюзивом мобильного приложения YouTube, теперь работает на Android, iOS и в веб-версии. Также на iOS и Android появилась возможность автоматической загрузки коротких видео для офлайн-просмотра и их воспроизведение в режиме «картинка в картинке», тогда как раньше это было возможно только на Android. Кроме того, функция Jump Ahead, позволяющая быстро переходить к ключевым моментам видео, также стала доступна на Smart TV и игровых консолях.

Что касается качества звука, то теперь при просмотре музыкальных видео пользователи могут выбрать в настройках звука опцию «Высокое» с битрейтом 256 кбит/с. Ранее опция высокого качества звука была эксклюзивной для приложения YouTube Music, но теперь она интегрирована в основные приложения YouTube и YouTube Music на Android и iOS.

Нововведение распространяется и на арт-треки (Art Tracks) — автоматически сгенерированные видео, содержащие аудиозапись и обложку альбома для песен. Такой формат позволяет авторам размещать свою музыку на платформе даже без наличия полноценного клипа. Как отмечает Engaget, эти изменения не затрагивают основные преимущества подписки YouTube Premium (отсутствие рекламы и доступ к YouTube Music), однако приближают цель Google по достижению единого интерфейса и пользовательского опыта для всех устройств.

Теги: google, youtube premium, youtube
