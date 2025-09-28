Сегодня 28 сентября 2025
Японская компания разработала беспроводную мышь, не требующую батареи для работы

На проходящей в эти дни выставке Tokyo Game Show 2025 в японской столице компания Mirai Create продемонстрирует прототип устройства Super EMR Mouse, которое представляет собой разновидность беспроводной мыши, не требующей для работы наличия встроенного аккумулятора.

Источник изображения: Mirai Create, PC Watch

Источник изображения: Mirai Create, PC Watch

Впрочем, уловка в данном случае заключается в том, что питание мыши осуществляется методом электромагнитного резонанса через специальный коврик, который требует проводного подключения к порту USB. Сама мышь получает необходимую для работы электроэнергию именно через коврик, и без него она работать не будет.

Данная технология уже применяется известным производителем средств ввода графики Wacom, когда перо получает электроэнергию от планшета, с которым взаимодействует во время работы. Ожидается, что разработанная японской компанией мышь обеспечивает частоту опроса 1000 Гц и линейное разрешение 0,01 мм, примерно соответствующее 2500 DPI. В сочетании с ковриком мышь позволяет определять свои точные координаты именно за счёт эффекта электромагнитного резонанса, а отсутствие встроенной батареи делает её очень лёгкой, не говоря уже об отсутствии подключаемых кабелей.

Примечательно, что мышь лишена оптического сенсора, поэтому на положение курсора не влияют характерные для устройств ввода такого типа помехи. В дальнейшем производитель намерен предложить покупателям на выбор несколько разных вариантов коврика для необычной мыши, поскольку без него она просто не может функционировать, а единственный дизайн вряд ли сможет устроить всех потребителей. Стоимость и сроки анонса серийного варианта безаккумуляторной мыши не уточняются.

Источник:

Теги: японские разработчики, мышь, электромагнитные волны, резонанс, беспроводная мышь
