TCL выпустила планшет Tab 8 NxtPaper 5G с 8-дюймовым экраном, похожим на цветную электронную бумагу

TCL представила планшет Tab 8 NxtPaper 5G с 8,7-дюймовым дисплеем на базе фирменной технологии NxtPaper, позволяющей воспроизводить изображение в формате полноцветной «электронной бумаги».

Tab 8 NxtPaper 5G стал вторым планшетом после вышедшего ранее в этом году NxtPaper 11 Plus с поддержкой технологии NxtPaper 4.0, использующей наноматричную литографию для улучшения общей четкости изображения. Дисплей обладает матовым покрытием, разрешением 1340 × 800 пикселей, а также функциями DC Dimming и снижения уровня синего свечения для уменьшения нагрузки на глаза.

Планшет поддерживает ряд режимов. Стандартный режим (Regular Mode) подходит для воспроизведения потокового видео и общения в социальных сетях, Color Ink Paper обеспечивает баланс цвета и комфорт для глаз при чтении комиксов и графических романов, а Ink Paper имитирует электронную книгу, обеспечивая комфортное для глаз чтение в течение длительного времени. Дополнительный режим Eye Comfort Mode на основе ИИ обеспечивает автоматическую подстройку параметров дисплея в зависимости от внешнего освещения и воспроизводимого контента.

Производительную работу Tab 8 NxtPaper 5G обеспечивает процессор MediaTek MT8755 в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость флеш-накопителя составляет 64 Гбайт с возможностью расширения до 2 Тбайт благодаря слоту для карт microSD.

Планшет оснащен 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами для фото- и видеосъёмки, а также видеозвонков. Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, по заявлению TCL, обеспечивает работу устройства в течение всего дня без подзарядки. Спецификации планшета также включают поддержку 5G, два динамика и два микрофона с функцией шумоподавления. Устройство работает под управлением Android 16. Размеры его корпуса составляют 211,88 × 125,58 × 8,35 мм, вес — 365 г.

TCL Tab 8 NxtPaper 5G в настоящее время доступен эксклюзивно для абонентов оператора Verizon в США по цене $199,99, но к концу года он должен появиться в широкой продаже.