Сегодня 28 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки TCL выпустила планшет Tab 8 NxtPaper 5G ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TCL выпустила планшет Tab 8 NxtPaper 5G с 8-дюймовым экраном, похожим на цветную электронную бумагу

TCL представила планшет Tab 8 NxtPaper 5G с 8,7-дюймовым дисплеем на базе фирменной технологии NxtPaper, позволяющей воспроизводить изображение в формате полноцветной «электронной бумаги».

Источник изображений: TCL/TechSpot

Источник изображений: TCL/TechSpot

Tab 8 NxtPaper 5G стал вторым планшетом после вышедшего ранее в этом году NxtPaper 11 Plus с поддержкой технологии NxtPaper 4.0, использующей наноматричную литографию для улучшения общей четкости изображения. Дисплей обладает матовым покрытием, разрешением 1340 × 800 пикселей, а также функциями DC Dimming и снижения уровня синего свечения для уменьшения нагрузки на глаза.

Планшет поддерживает ряд режимов. Стандартный режим (Regular Mode) подходит для воспроизведения потокового видео и общения в социальных сетях, Color Ink Paper обеспечивает баланс цвета и комфорт для глаз при чтении комиксов и графических романов, а Ink Paper имитирует электронную книгу, обеспечивая комфортное для глаз чтение в течение длительного времени. Дополнительный режим Eye Comfort Mode на основе ИИ обеспечивает автоматическую подстройку параметров дисплея в зависимости от внешнего освещения и воспроизводимого контента.

Производительную работу Tab 8 NxtPaper 5G обеспечивает процессор MediaTek MT8755 в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость флеш-накопителя составляет 64 Гбайт с возможностью расширения до 2 Тбайт благодаря слоту для карт microSD.

Планшет оснащен 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами для фото- и видеосъёмки, а также видеозвонков. Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, по заявлению TCL, обеспечивает работу устройства в течение всего дня без подзарядки. Спецификации планшета также включают поддержку 5G, два динамика и два микрофона с функцией шумоподавления. Устройство работает под управлением Android 16. Размеры его корпуса составляют 211,88 × 125,58 × 8,35 мм, вес — 365 г.

TCL Tab 8 NxtPaper 5G в настоящее время доступен эксклюзивно для абонентов оператора Verizon в США по цене $199,99, но к концу года он должен появиться в широкой продаже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED
TCL представила новую технологию подсветки SQD-Mini LED с «супер-квантовыми точками»
TCL представила первые в мире телевизоры с Google TV и ИИ-помощником Gemini
Анонсированы 11,2-дюймовые планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro на чипах Snapdragon и по цене от $308
Представлен компактный планшет Xiaomi Pad mini и большой Redmi Pad 2 Pro в трёх версиях по цене от €300
При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок
Теги: tcl, планшет, сша
tcl, планшет, сша
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст раскрыл потенциал легендарной видеокарты 3dfx Voodoo — пришлось утроить память и добавить TMU
Сайт и бренд закрывшегося известного магазина «Плеер.ру» сдадут в аренду — не дешевле 500 тыс. рублей в месяц
Пентагон может называть производителя дронов DJI китайской военной компанией, постановил суд
Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти
Японская компания разработала беспроводную мышь, не требующую батареи для работы
Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows 25 мин.
Подписка xAI Grok обойдётся госслужбам США всего в $0,42 за полтора года 40 мин.
Новая статья: Gamesblender № 745: геймплей Marvel’s Wolverine, ремастер Deus Ex, ремейк Yakuza 3 и хоррор Кодзимы 2 ч.
ИИ-аватар позволяет пообщаться с покойным создателем комиксов о человеке-пауке и героях Marvel 7 ч.
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса 9 ч.
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК 9 ч.
Новая статья: Dying Light: The Beast — свобода или клетка? Рецензия 14 ч.
Asus признала подтормаживания геймерских ноутбуков ROG и пообещала скоро всё исправить 20 ч.
Российская платформа для разработки GitFlic дополнилась интеграцией с системами управления проектами 23 ч.
«Фотографии» в Windows 11 научатся автоматически сортировать изображения и распознавать надписи не только на английском 23 ч.
«Зелёная» энергия для «зелёных» ускорителей: Lambda и ECL впервые запитали NVIDIA GB300 NVL72 от водорода 2 ч.
TCL выпустила планшет Tab 8 NxtPaper 5G с 8-дюймовым экраном, похожим на цветную электронную бумагу 2 ч.
У китайских производителей возникли проблемы с созданием скоростной памяти HBM3 7 ч.
Meta хотела бы стать крупным поставщиком ПО для человекоподобных роботов 8 ч.
Oracle взяла на себя ещё $18 млрд долга для расширения бизнеса и строительства ИИ-инфраструктуры 14 ч.
Учёные нашли у Земли седьмую «ложную Луну» — квазиспутник 2025 PN7 17 ч.
Энтузиасты объединили двенадцать dial-up модемов для просмотра YouTube без тормозов 19 ч.
Horizon Fuel Cell представила 3-МВт модуль с водородными топливными элементами для замены дизель-генераторов 21 ч.
Чип с «сосудами»: Microsoft и Corintis вытравили микроканалы для СЖО прямо в кремнии 22 ч.
Учёные запустили самую большую и детальную симуляцию Вселенной — она поможет в поиске тёмных материи и энергии 22 ч.