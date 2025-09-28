Nival выложила в открытый доступ исходный код военной стратегии «Блицкриг 2»

Российская компания Nival Interactive опубликовала открытый исходный код своей военной стратегии «Блицкриг 2» (Blitzkrieg 2), которая вышла двадцать лет назад — в сентябре 2005-го.

Разработанный преимущественно на языках C и С++, движок «Блицкриг 2» опубликован на площадке GitHub под разрешающей некоммерческое использование и создание модификаций лицензией. В обнародованном репозитории присутствует код игрового движка вместе со всеми необходимыми ресурсами, скриптами и данными.

«Блицкриг 2» предлагает принять участие в яростных сражениях на всех ключевых фронтах Второй мировой. Геймер побывает в Европе, Африке и даже во влажных джунглях тихоокеанских островов. Важная особенность стратегии — взаимосвязанная структура миссий, которая влияет на состав и степень обученности вверенных подразделений в последующих сражениях.

«Блицкриг 2» вышла 23 сентября 2005 года на ПК, получив впоследствии несколько крупных дополнений. Напомним, несколько месяцев назад разработчики опубликовали исходный код первой «Блицкриг». Вторую часть до сих пор можно купить в составе сборника Blitzkrieg 2 Anthology в Steam и GOG.