Обзор материнской платы Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice: «ледяная» скромность

Изучая ассортимент материнских плат китайской компании Maxsun, мы заметили одну интересную особенность: если платы для процессоров Intel представлены в любом форм-факторе, то для процессоров AMD Maxsun почему-то отдаёт предпочтение продуктам форм-фактора micro-ATX или mini-ITX. Чем вызван такой подход, точно сказать сложно, но менее интересными платы для AMD не становятся, тем более, что до сегодняшнего дня на 3DNews тестировались только платы на наборах системной логики Intel. Что ж, похоже пришло время познакомиться с представителем Maxsun для процессоров AMD, тем более что есть хороший повод для тестирования «киберспортивной» модели Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice ещё и в красивом белом исполнении на новом наборе системной логики AMD B850.

⇡#Обзор материнской платы Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice

⇡#Технические характеристики и стоимость

Поддерживаемые процессоры Процессоры AMD Ryzen серий 7000/8000/9000 конструктивного исполнения Socket AM5 Чипсет AMD B850 Подсистема памяти 2 × U-DIMM DDR5 общим объёмом до 96 Гбайт; двухканальный режим работы памяти; поддержка модулей с частотами до 7800 МГц Графический интерфейс 1 × HDMI 1.4 (4K 30 Гц); 1 × DisplayPort 1.4 (4K 60 Гц) Разъёмы для плат расширения От процессора: – 1 слот PCI Express 5.0/4.0/3.0 x16; От чипсета AMD B850: – 1 слот PCI Express 3.0 x1 Интерфейсы накопителей От процессора: – 1 x M.2_1 поддерживает только PCIe-накопители 4.0 x4 длиной 60 или 80 мм; От чипсета Intel B860: – 1 x M.2_2 поддерживает только PCIe-накопители 4.0 x4 длиной 60 или 80 мм; – 2 × SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с Сетевые Гигабитный сетевой контроллер Realtek 8111H; интерфейсы беспроводный модуль Wi-Fi 6 Realtek 8852BE (802.11 a/b/g/n/ac/ax), до 1.2 Гбит/с, поддержка работы в диапазонах 2.4 и 5, Bluetooth 5.2 Аудиоподсистема 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC897 24 бит/192 кГц Интерфейс USB Общее число USB-портов – 10, в том числе: – 4 порта USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с (Type-A на задней панели); –2 порта USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с (внутренние); – 4 порта USB 2.0 (2 на задней панели и 2 внутренние) Разъёмы и кнопки на задней панели Кнопки Clear CMOS и Flash BIOS; видеовыходы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4; два порта USB 3.2 Gen2; кнопка Clear CMOS; два порта USB 3.2 Gen2; два порта USB 2.0 и сетевой порт 1G; два коннектора SMA для антенн беспроводного модуля связи (2T2R); три 3,5-мм аудиоразъёма Внутренние разъёмы на текстолите 24-контактный разъём питания ATX; 8-контактный разъём питания ATX 12 В; 2 SATA 3; 2 M.2 Socket 3; разъём USB для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с; разъём USB для подключения двух портов USB 2.0; 3 4-pin разъёма для вентилятора(ов) систем охлаждения; группа разъёмов для передней панели корпуса; разъём аудио для передней панели корпуса; 2 коннектора ARGB LED (поддержка адресуемых светодиодных лент 5В/3A); коннектор RGB LED (поддержка светодиодных лент 12В/3A); коннектор COM-порта; разъём для подключения систем безопасности TPM BIOS н/д Контроллер I/O iTE IT8613E Форм-фактор, габариты (мм) Micro ATX, 245 × 210 Поддержка операционной системы Windows 11 x64, Windows 10 x64, Ubuntu x64 Гарантия производителя, лет 1 год в магазинах (3 года от производителя) Розничная стоимость, руб. 11 899

⇡#Упаковка и комплектация

Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice поставляется в компактной коробке белого цвета с указанием модели платы на лицевой стороне и кратким описанием её особенностей на обратной. Там же приведены основные технические характеристики и перечень портов на интерфейсной панели.

В комплекте с платой нашлись только один кабель SATA и пара антенн для модуля беспроводной связи Wi-Fi, а также какой-то листок (видимо, контроль качества).

Страной производства Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice является Китай. В России плата продаётся всего за 11,9 тыс. рублей, это низший ценовой уровень для материнских плат на AMD B850. Что касается гарантии, то официальная от Maxsun – три года, а в наших магазинах предоставляется только один год гарантии.

⇡#Дизайн и особенности

Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice выполнена в том же дизайне, что и её коробка с акцентом на связь с киберспортом, поэтому в её элементах и расцветке можно увидеть яркие вставки и агрессивные цвета. С лицевой стороны текстолит платы покрашен в белый цвет с оранжевыми и красными полосками, а обратная сторона платы привычного почти чёрного цвета.

Массивный радиатор силовой цепи питания процессора на Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice выполнен из алюминия и содержит крупную надпись «Esport», а радиатор на чипсете, выполненный в той же стилистике, отличается своей миниатюрностью и пластиковыми держателями вместо винтовых.

Добавим, что форм-фактор платы – micro-ATX, размеры – 245 × 210 мм.

Интегрированная в плату панель портов ввода-вывода выкрашена в белый цвет и отличается минимальным количеством портов и коннекторов.

В их числе два видеовыхода HDMI и DisplayPort, шесть портов USB, кнопка Clear CMOS, сетевой порт и два коннектора SMA для антенн беспроводного модуля связи, а также три 3,5-мм аудиоразъёма. Вот, собственно, и всё что тут есть. Для платы начального уровня такой набор портов, судя по всему, максимален.

Без радиаторов Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice выглядит следующим образом.

Количество слоёв текстолита платы в её характеристиках и на сайте Maxsun не приводится, но, скорее всего, здесь стандартный шестислойный текстолит.

Процессорный разъём конструктивного исполнения Socket AM5 выполнен компанией Lotes и оснащён стандартной прижимной рамкой и усилительной пластиной с обратной стороны, в центре которой можно увидеть четыре крупных и большое количество мелких конденсаторов.

С перечнем поддерживаемых платой процессоров можно ознакомиться на странице поддержки, но проще сказать, что всё, что в этот сокет можно установить, платой поддерживается.

Система питания процессора построена по схеме «6+2+1» на 50-амперных сборках DrMOS с использованием полимерных танталовых конденсаторов.

За управление питанием процессора на плате отвечает ШИМ-контроллер RT3678BE производства Richtek, способный управлять 8 фазами.

Кроме этого, ниже был обнаружен ещё один контроллер RT3672EE этого же производителя.

Он управляет двумя фазами питания. Кстати, питание платы и установленных в неё компонентов обеспечивается стандартными 24- и 8-контактными разъёмами, сориентированными фиксаторами наружу.

Учитывая форм-фактор, на Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice только два слота DIMM для модулей оперативной памяти, а общий объём поддерживаемой платой памяти равен 96 Гбайт.

Максимальная частота памяти на плате заявлена на отметке 8000 МГц, но всё будет зависеть от самих модулей и, самое главное, используемого процессора. Нет, разумеется, прямые руки пользователя также никто не отменял. Список квалифицированных для платы модулей можно скачать с сайта Maxsun.

Кристалл чипсета AMD B850 охлаждается маленьким плоским радиатором, а в качестве термоинтерфейса используется термопрокладка.

На плате только один полноразмерный слот PCI-Express x16. Он работает от процессора и соответствует стандарту 5.0.

Второй слот выполнен в конструктиве x1 и подключен к чипсету.

К Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice можно подключить четыре накопителя. Два из них подключаются к паре вертикальных портов SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с.

Ещё два устанавливаются в порты M.2, из которых верхний работает от центрального процессора, а нижний от чипсета.

Оба порта поддерживают только PCIe-накопители стандарта 4.0 x4/x2, и оба лишены каких-либо радиаторов, к сожалению.

Что касается сетевых контроллеров, то у Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice их целых два, правда оба звёзд с неба не хватают. Проводная сеть реализована гигабитным Realtek 8111H, а беспроводная контроллером Realtek 8852BE с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Максимальная скорость беспроводной сети может достигать 1,2 Гбит/с.

Также на плате десять портов USB. Шесть выведены на заднюю панель и четыре подключаются к внутренним коннекторам на текстолите.

Все порты Type-A и в лучшем случае с максимальной скоростью 5 Гбит/с. Высокоскоростных портов Type-C на этой модели платы Maxsun нет.

В качестве звукового кодека на плате используется процессор начального уровня ALC897 производства Realtek, что не удивительно, учитывая ценовой сегмент платы.

Аппаратных улучшений в его обвязке не замечено. Внутренний аудио-коннектор на месте.

Функции мониторинга и управления вентиляторами реализованы контроллером iTE IT8613E, но весьма скромные.

К Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice можно подключить три 4-pin вентилятора: один для процессорного кулера или СЖО и два корпусных.

По понятной причине на плате нет ни индикатора POST-кодов, ни частично-заменяющих его светодиодов. Микросхема BIOS одна, возможности автоматического восстановления с флэш-накопителя или обновления без процессора и памяти нет.

Ни нижнем крае текстолита платы, кроме уже обозначенных по ходу обзора разъёмов, отметим COM-порт и три коннектора светодиодной подсветки, один из которых адресуемый (ARGB).

Восемь режимов работы адресуемой подсветки доступны в приложении Maxsun RGB control.

Охлаждение силовых элементов питания платы реализовано большим алюминиевым радиатором с термопрокладкой. Чипсет же, как мы уже упоминали, охлаждается небольшой пластинкой.

Добавим, что несмотря на всю свою бюджетность, Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice совершенно не производит впечатление дешёвого и какого-то низкоуровневого продукта. Напротив – все выполнено довольно качественно и аккуратно, хоть и по-минимуму. Теперь узнаем, что собой представляет её BIOS.

⇡#Возможности UEFI BIOS

BIOS материнской платы Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice основан на микрокоде AMI и сравнительно прост, что, в общем-то, не удивительно учитывая класс платы. Мы тестировали её с версией BIOS B1.3G от 16 мая 2025 года. Оболочка работает только в одном режиме, никаких упрощённых и продвинутых режимов тут нет. Сверху размещены пиктограммы семи основных разделов, а под ними открывается окно с подразделами и справа панель мониторинга. В стартовом окне открывается информация о BIOS, процессоре и оперативной памяти. Там же видна версия AGESA (в нашей модели – 1.2.0.3a).

Раздел Advanced содержит настройки контроллеров, питания, безопасности, накопителей, а также AMD CBS и AMD Overclocking.

Здесь же раздел с мониторингом и настройками подключенных к плате вентиляторов.

Последние можно регулировать только цифровым способом, настройка через графические кривые не предусмотрена.

Всё что нужно в BIOS есть и для видеокарты, как встроенной, так и дискретной.

Далее приведём настройки подраздела AMD CBS.

Причём, их здесь определённо больше, чем ожидаешь от такой скромной платы.

Отдельно можно выделить обилие настроек для оперативной памяти.

Количество доступных к юстировке таймингов и параметров их тренировок также зашкаливает.

Рядом подразделы с регулировкой напряжений оперативной памяти.

Вообще, изучая BIOS Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice, создаётся впечатление, что он заимствован из какой-то более дорогой и продвинутой модели платы Maxsun, – настолько много здесь настроек и регулировок, не характерных для плат низшего ценового уровня.

Настройки разгона процессора собраны в подразделе AMD Overclocking. Здесь реализована возможность разгона (а точнее – настройки) CPU через PBO или методом Curve Optimizer.

Интересно, что в основном разделе Turbo можно выбрать частоту оперативной памяти вплоть до 10 ГГц.

Далее остаются только разделы с параметрами загрузки и безопасности...

…, а также с возможностью создания и загрузки профилей настроек BIOS.

В общем, можно с уверенностью сказать, что Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice оснащена полнофункциональным BIOS с количеством настроек, явно превышающим целевое назначение такой платы. И это на самом деле здорово! К стабильности и скорости работы оболочки у нас так же нет никаких претензий.

⇡#Разгон и стабильность

Проверка стабильности и производительности материнской платы Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice была проведена в закрытом корпусе системного блока при температуре в помещении 24 градуса Цельсия. Конфигурация тестового стенда состояла из следующих комплектующих:

В качестве процессора для тестов платы сегодня мы использовали флагманский AMD Ryzen 9 9950X архитектуры Zen 5 с шестнадцатью ядрами с поддержкой HT и частотой до 5,7 ГГц.

Тестирование было проведено под управлением операционной системы Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.6584) с установкой следующих драйверов:

чипсет материнской платы AMD Chipset Drivers –7.06.02.123 от 17.06.2025;

драйверы видеокарты – NVIDIA GeForce 576.88 WHQL от 01.07.2025.

Стабильность системы мы проверяли стресс-тестов из бенчмарка рендеринга Cinebench R23 и другими бенчмарками, а мониторинг проводился с помощью HWiNFO64 версии 8.31-5810.

Первый запуск и тест каждой материнской платы мы всегда проводим при автоматических настройках BIOS, не считая активации XMP оперативной памяти (в данном случае это второй профиль с частотой 6000 МГц).

Нужно сказать, что Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice легко выдержала это испытание, но с некоторыми нюансами, которые мы разберём по скриншоту мониторинга.

Плата не допускает перегрева процессора, ограничивая его энергопотребление отметкой 125 ватт. Максимальная температура AMD Ryzen 9 9950X не превысила отметку 79 градусов Цельсия, а частота ядер под нагрузкой составляла 3,7/3,5 ГГц. Однако при этом мы не можем не отметить, что напряжение на ядре повышалось до 1,474 В, что чрезмерно и даже недопустимо для данной модели процессора. Силовые цепи платы не нагреваются выше 53 градусов Цельсия. То есть, если BIOS не настраивать, то AMD Ryzen 9 9950X в полную силу работать не будет, но зато и не перегреется.

Теперь активируем в BIOS Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice пункт «PBO» без изменения дополнительных настроек.

Картина полностью поменялась, что и следовало ожидать.

Теперь максимальное энергопотребление процессора достигало 245 ватт при пиковой температуре 86,4 градуса Цельсия и частоте 4,94 ГГц под нагрузкой. Кратковременно частота может повышаться до 5,6 ГГц, что практически является пределом для AMD Ryzen 9 9950X. Напряжение скачет всё так же, хотя на стабильность данный факт никак не повлиял. А вот силовые цепи платы в этом режиме прогрелись заметно сильнее – до 74 градусов Цельсия. Это ещё не повод беспокоиться, но на контроль поставить нужно. Впрочем, вряд ли данная модель платы Maxsun будет использоваться с флагманским процессором, поэтому обычные пользователи наверняка будут наблюдать более скромные температуры.

Что касается работы с оперативной памятью, то основной профиль XMP1 нашего комплекта Team Group T-Create Expert на частоте 7200 МГц успешно и стабильно заработал на Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice без дополнительной подстройки таймингов.

Разумеется, частоту UCLK для такой памяти плата установила вдвое ниже частоты MCLK. В противном случае, работоспособность и стабильность памяти на 7200 МГц была бы под большим вопросом.

Недорогая материнская плата MS-eSport B850M WiFi Ice интересна не столько своей необычной расцветкой и интересным дизайном радиаторов, сколько обилием того, что Maxsun готова предложить за скромные двенадцать тысяч рублей. А это: поддержка любых процессоров AMD Socket AM5 с силовой цепью питания в том числе для флагманов, до 96 Гбайт оперативной памяти с частотами «сколько сами сможете», один PCIe 5.0 под видеокарты, два M.2 PCIe 4.0 и два SATA, два гигабитных сетевых контроллера, десять портов USB, базовый звуковой кодек, три разъёма для вентиляторов и столько же для подсветки, и даже COM-порт. Отдельно отметим корректно работающий BIOS платы с исчерпывающим количеством настроек. К недостаткам отнесём только отсутствие радиаторов для накопителей в портах M.2. В целом можно сказать, что Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice превосходит свой ценовой уровень и рекомендуется для домашних систем начального уровня.