Календарь релизов — 29 сентября – 5 октября: Ghost of Yotei, Train Sim World 6 и ремейк FF Tactics

На этой неделе нас ждёт Train Sim World 6 , Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles и Digimon Story Time Stranger. Владельцы Switch получат Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, а на PS5 выходит Ghost of Yotei с русской озвучкой. А ещё — нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck и бесплатный мультиплеер Quake II прямо в браузере. Всё, что выходит на PS5, Xbox Series, Switch и ПК на этой неделе, уже ждёт вас!

