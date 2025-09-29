Компания SanDisk представила сертифицированные для портативных игровых приставок ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally твердотельный NVMe-накопитель WD_Black SN7100X и карты памяти microSD.

WD_Black SN7100X представляет собой перелицованный WD_Black SN7100 PCIe 4.0, дебютировавший в прошлом году. Обычные WD_Black SN7100 предлагаются в объёмах от 512 Гбайт до 4 Тбайт — модель ёмкостью 2 Тбайт тестировала наша лаборатория. Сертифицированный для портативных приставок WD_Black SN7100X доступен в версиях на 2 и 4 Тбайт. Сами консоли ROG Xbox Ally предлагают SSD объёмом 1 Тбайт, так что такой же или меньший объём для них не актуален.

SanDisk заявляет скорость последовательного чтения до 7250 Мбайт/с и последовательной записи до 6900 Мбайт/с для накопителя WD_Black SN7100X ёмкостью 2 Тбайт. Такие же показатели предлагает обычный WD_Black SN7100 той же ёмкости. В составе накопителей используется 218-слойная 1-Тбит память TLC 3D NAND от SanDisk. Буфера накопители не имеют.

Производитель оценил модель WD_Black SN7100X объёмом 2 Тбайт в $159,99, а версию на 4 Тбайт — в $279,99. Покупателям SSD в подарок предлагается месячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate.

Что касается сертифицированных для игровых приставок ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally карт памяти microSD от SanDisk, производитель заявляет для них скорость последовательного чтения до 200 Мбайт/с и записи до 150 Мбайт/с. Компания отмечает, что карты защищены от падений, ударов и рентгеновского излучения, а также предоставляет ограниченную пожизненную гарантию при нормальном использовании.

Карты памяти microSD от SanDisk, сертифицированные для приставок ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally, доступны в вариантах на 512 Гбайт ($69,99), 1 Тбайт ($149,99) и 2 Тбайт ($299,99).