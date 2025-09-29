Градиентная «G» станет единым символом Google — старый логотип уйдёт в прошлое

Google начала масштабное обновление своего визуального стиля, сделав логотип в виде градиентной буквы «G» единым символом для всех продуктов компании, платформ и услуг. Новый дизайн, в котором четыре фирменных цвета плавно переходят друг в друга, заменит прежний вариант с чётко разделёнными цветовыми сегментами.

Изначально новый логотип, в котором четыре классических цвета Google плавно переходят друг в друга, был представлен только для поиска Google ещё в мае. Тогда же обновились иконки для домашних экранов приложений на Android и iOS и появилась новый значок (фавикон) для веб-сайта. Теперь же компания официально объявила, что этот символ станет представлять весь бренд Google и визуально отражать эволюцию бренда в эпоху искусственного интеллекта (ИИ).

По словам представителей компании, для создания обновлённого дизайна были использованы более яркие оттенки и градиентное оформление, чтобы «символизировать всплеск инноваций, основанных на ИИ, и творческую энергию, пронизывающую продукты и технологии» Google. При этом разработчики стремились сохранить верность оригинальной палитре из четырёх фирменных цветов — красного, жёлтого, зелёного и голубого.

В июне Google уже внедрила новый дизайн в элемент логотипа приложения Gemini, отказавшись от предыдущей сине-фиолетовой палитры. В ближайшие месяцы обновлённый визуальный стиль официально появится в ещё большем числе продуктов, платформ и сервисов. Например, сайт поддержки Google Help уже использует новый логотип в качестве фавикона.