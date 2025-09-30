Раздувшаяся батарея Galaxy Ring сдавила палец и довела владельца до госпитализации

У пользователя Samsung Galaxy Ring раздулась литийионная батарея, из-за чего устройство намертво застряло на пальце и потребовало медицинского вмешательства. Инцидент произошёл перед посадкой на рейс, который пострадавший в итоге пропустил, а сам случай вновь вызвал вопросы к безопасности аккумуляторов в носимых гаджетах.

Как стало известно изданию 9to5google, один из пользователей сообщил, что во время путешествия его кольцо Galaxy Ring начало раздуваться, а разбухшая батарея плотно сжала палец, не позволяя снять кольцо. На опубликованных в соцсети X снимках видно, как внутренняя часть кольца, в зоне расположения аккумулятора, деформировалась и вдавилась в палец. При этом внешний диаметр кольца имеет вогнутую форму, не оставляя батарее пространства для расширения наружу, а корпус из титана, обладающий высокой прочностью, не поддался деформации.

Дэниел (имя пользователя), отметил, что происшествие случилось непосредственно перед регистрацией на рейс, однако сотрудники авиакомпании отказались допустить его к полёту из-за наличия у пассажира устройства с раздутой литий-ионной батареей. Впоследствии ему пришлось обратиться в больницу, где кольцо удалось снять.

Это уже второй подобный случай. Ранее в соцсетях также сообщали о вздутии аккумулятора практически в новом Galaxy Ring, при этом причина не была связана с перезарядкой. Характер деформации в обоих случаях оказался идентичным: часть внутреннего обода напротив датчиков резко выгнулась, будто под воздействием экстремального давления в одной точке.

Отмечается, что проблема вздутия аккумуляторов не нова для Samsung, и в 2016 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) даже ввело запрет на провоз смартфонов Galaxy Note 7 на всех рейсах из-за случаев возгорания и вздутия их батарей. Этот запрет остаётся в силе и по сей день.

На данный момент компания Samsung не предоставила официальных комментариев по поводу произошедшего, однако, как сообщается, её представители уже вышли на связь с пострадавшим через социальные сети.