MSI показала GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X со скрытым разъёмом питания

Компания MSI показала на игровой выставке Tokyo Game Show 2025 видеокарту GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X со скрытым разъёмом питания. Он спрятан за магнитной задней пластиной в полости рядом с радиатором.

Источник изображений: YouTube / harucan5492

Источник изображений: YouTube / harucan5492

Аналогичный подход в расположении разъёма питания использует, например, компания Sapphire, одна из немногих выпустившая видеокарты Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT Nitro+, оснащённые 12+4-контактными разъёмами 12V-2×6 для дополнительного питания вместо привычных для карт Radeon 8-контактных разъёмов PCIe. Такие же скрытые разъёмы есть у некоторых моделей GeForce RTX 50-й серии от Gigabyte и Inno3D.

Скрытый разъём — это не просто косметический эффект. Одной из основных причин сгоревших или расплавленных разъёмов 12V-2×6 являются резкие изгибы кабеля вблизи коннектора. Рекомендации Nvidia требуют не менее 35 мм свободного пространства, чтобы избежать неплотного прилегания контактов, которое может привести к перегреву как кабеля, так и коннектора. На практике чаще всего такого пространства в условиях системного блока не предусмотрено. Разъём питания у карты от MSI расположен в полости внутри радиатора, под задней пластиной, что обеспечивает необходимый зазор и исключает риск изгиба кабеля.

Источник изображения: Sapphire

Расположение разъёма у карты MSI удачнее, чем у тех же Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT Nitro+. У последних разъёмы установлены горизонтально, а у карты MSI — вертикально, в сторону слота PCIe материнской платы.

Источник:

Теги: msi, geforce rtx 5070 ti, blackwell, разъём
