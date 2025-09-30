Сегодня 30 сентября 2025
В трекерах Tile выявили изъян, который позволяет вести слежку за их владельцами

Исследователи из Технологического института Джорджии обнаружили уязвимость в трекерах Tile, которые позволяют отслеживать передвижения владельца устройства с помощью стандартных анализаторов трафика беспроводных сетей — Bluetooth-снифферов. Обнаруженные недостатки затрагивают как сами устройства, так и протоколы их взаимодействия с инфраструктурой компании Life360, владеющей брендом Tile.

Источник изображения: life360.com

Учёные Акшайя Кумар (Akshaya Kumar), Анна Реймейкер (Anna Raymaker) и Майкл Спектер (Michael Specter) установили, что каждый трекер Tile транслирует в эфир незашифрованный MAC-адрес и уникальный идентификатор, которые могут быть перехвачены любыми Bluetooth-устройствами или радиочастотными антеннами в зоне действия маяка. Сбор такой информации, как пишет Tom's Hardware со ссылкой на данные Wired, является технически несложной задачей, о чём свидетельствует практика ретейлеров, использующих Bluetooth-маячки для отслеживания перемещений покупателей в магазинах. Снифферы также довольно часто используются в системах умного дома для диагностики, тестирования и отладки работы сети.

Данный метод сбора информации позволяет обойти систему защиты, которую Tile внедрила в свои устройства в 2023 году после серии громких инцидентов, связанных с использованием трекеров преступниками. И хотя эти меры направлены на предотвращение злоупотреблений, они не защищают от перехвата сигналов от самого владельца устройства, когда трекер находится у него при себе.

Кроме того, исследователи обнаружили, что данные о местоположении маячка, его MAC-адрес и уникальный идентификатор передаются на серверы Tile без шифрования. По их оценке, эта информация хранится в открытом виде, что теоретически даёт компании возможность отслеживать перемещения пользователей, несмотря на заявления Life360 об отсутствии такой функциональности. Однако ключевым моментом является разница между заявлением об отсутствии такой возможности сейчас и гарантиями, что она не появится в будущем.

трекеры, tile, gps-трекер, маячки, безопасность
