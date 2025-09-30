Terminator 2D: No Fate опять отправили в будущее — аркадный боевик по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 31 октября

Издательство Reef Entertainment и разработчики из британской студии Bitmap Bureau вновь перенесли релиз своего аркадного экшен-платформера Terminator 2D: No Fate по мотивам культового боевика «Терминатор 2: Судный день».

Напомним, Terminator 2D: No Fate должна была поступить в продажу 5 сентября, однако из-за сложностей при координации и изготовлении розничных версий прошедшим летом премьеру отложили на 31 октября.

Как стало известно, теперь релиз Terminator 2D: No Fate планируется ещё почти на месяц позже, 26 ноября. В назначенный день игра появится как в цифровом, так и в розничных изданиях.

Новый перенос оказался результатом «продолжающихся изменений в мировой торговле и пошлинах», из-за которых задержались поставки компонентов физических версий Terminator 2D: No Fate — коллекционного и издания первого дня.

«Мы ценим ваше терпение и понимание. Сожалеем насчёт нового переноса. Команда усердно трудится, чтобы ожидание того стоило. Не терпится поделиться с вами Terminator 2D: No Fate в этом ноябре», — подчеркнули в Reef Entertainment.

Игрокам в роли Сары Коннор и терминатора T-800 предстоит дать бой убийце из жидкого металла T-1000, чтобы сорвать планы Skynet по уничтожению человечества, а в образе Джона Коннора — возглавить Сопротивление в будущем.

Terminator 2D: No Fate создаётся для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Обещают адреналиновый геймплей, знаковые сцены из фильма и новые эпизоды, кинематографичный саундтрек и перевод на русский.