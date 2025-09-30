В Steam вышла демоверсия Sleep Awake — психоделического хоррора про борьбу со сном от автора Spec Ops: The Line и гитариста Nine Inch Nails

Калифорнийская студия Eyes Out, основанная творческим руководителем Spec Ops: The Line Кори Дэвисом (Cory Davis) и гитаристом Nine Inch Nails Робином Финком (Robin Finck), сообщила о выходе демоверсии своей первой игры — Sleep Awake.

Напомним, Sleep Awake представляет собой психоделический хоррор от первого лица. По сюжету в последнем городе на Земле люди обречены на вечную бессонницу, так как из-за таинственного явления под названием Хаш (Hush) исчезают во сне.

Игрокам в роли девушки по имени Катя предстоит выживать среди последователей извращённых культов смерти, отчаянно бороться с желанием уснуть, разгадывать головоломки и пытаться разрушить ужасы прошлого.

Демоверсия Sleep Awake доступна в Steam (поддерживается только английский язык) и предлагает к ознакомлению порядка 30 минут геймплея из начальной секции игры. На YouTube уже появились прохождения пробного издания.

«Отправьтесь в 30-минутное путешествие по захватывающему психоделическому повествованию от первого лица и исследуйте мир между сном и смертью. Только самые смелые смогут выбраться, сохранив рассудок», — предупреждают авторы.

Обещают головокружительное психоделическое путешествие, смесь роликов с участием реальных актёров и пугающе красивую графику, гипнотический саундтрек и текстовый перевод на русский.

Релиз Sleep Awake ожидается на протяжении 2026 года в версиях для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Издателем проекта выступает Blumhouse Games — видеоигровое подразделение кинокомпании Blumhouse.