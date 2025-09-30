Сегодня 30 сентября 2025
В Казахстане закрыли крупный теневой криптообменник RAKS exchange — 9,7 млн USDT заморожено

Власти Казахстана раскрыли и пресекли деятельность RAKS exchange — теневого сервиса по обмену криптовалют. Заблокированы 67 принадлежащих ему криптокошельков, заморожены активы на сумму 9,7 млн USDT, рассказали в казахстанском Агентстве по финансовому мониторингу.

Источник изображения: t.me/afm_rk

Источник изображения: t.me/afm_rk

Оборот криптообменника составлял $224 млн — сейчас его работа полностью прекращена, подчеркнули в казахстанском ведомстве. Сервисом пользовались более 200 незаконных торговых площадок, работающих в России, Казахстане, Молдове и на Украине, которые отмывали здесь доходы от своей противоправной деятельности; только на 20 крупных маркетплейсов в теневом сегменте интернета приходится аудитория более 5 млн пользователей.

В ходе расследования специалисты казахского ведомства проанализировали работу более 4000 криптокошельков. По итогам операции владельцы сотрудничавших с обменником теневых площадок оставили на профильных форумах в даркнете множество жалоб — они подтвердили, что RAKS exchange перестал выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

Источники:

Теги: криптовалюта, казахстан, преступность
