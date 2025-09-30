Opera выпустила ИИ-браузер Neon и потребовала за его тестирование плату

Opera запустила тестирование браузера с ИИ Neon. В нём примет участие ограниченный круг пользователей, которые будут платить за это $19,9 в месяц. Остальным желающим опробовать новый веб-обозреватель компания предложила присоединиться к листу ожидания.

Компания представила «агентный браузер» Neon, не вдаваясь особо в подробности, в мае этого года. Теперь известно о ряде новых функций браузера от Opera, которые помогут пользователям максимально эффективно использовать его агентские возможности.

Например, функция «Задачи» предназначена для анализа контекста открытых вкладок, будь то документ, веб-страница или поисковый запрос, и использования этой информации для сбора данных и выполнения действий с несколькими источниками одновременно. «Можно представить это так, как будто Opera Neon создаёт мини-браузер для каждой вашей задачи, где ИИ понимает, что вы делаете, и помогает вам в этом контексте, не обращаясь к информации из других элементов браузера», — сообщила Opera.

Есть также функция «Карточки», с помощью которой можно сохранять часто используемые подсказки–инструкции для ИИ-агентов, а не вводить их с нуля для повторяющихся задач. Пользователи также могут комбинировать, сопоставлять и объединять карточки в цепочку для более сложных задач. «Это как иметь набор любимых моделей поведения ИИ, готовый к использованию в любой момент. Сравниваете продукты на разных вкладках? Добавьте карточки с подробными сведениями и сравнительными таблицами в подсказку. Или, если вы делаете заметки к встрече, объедините карточки с ключевыми решениями, пунктами действий и последующими действиями, и Opera Neon отобразит всё важное в правильном формате», — рассказала компания. Также предлагается магазин карточек, который позволяет использовать карточки, загруженные сообществом.

Функция Neon Do реализует, так называемый, агентный просмотр, отвечая за просмотр веб-страниц в рамках выполнения задачи. При этом Neon Do работает в рамках реального сеанса пользователя в браузере, осуществляя навигацию от его имени и собирая данные из его реального контекста.

Как сообщает 9to5mac, есть также функция Make, которая позволяет создавать небольшие приложения на основе запросов и потребностей пользователя, и Chat для взаимодействия пользователя с Neon в зависимости от контекста просматриваемой веб-страницы.

Opera отметила, что Neon был разработан с учётом принципа конфиденциальности. Это означает, что данные авторизации и платёжная информация хранятся на устройстве и не используются для обучения ИИ-моделей.