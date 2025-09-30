Сегодня 30 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Хардкорная ролевая игра Outward 2 выйдет...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хардкорная ролевая игра Outward 2 выйдет летом 2026 года

Разработчики из студии Nine Dots объявили релизное окно для своей хардкорной ролевой игры Outward 2. По такому случаю был представлен новый трейлер, демонстрирующий некоторые геймплейные механики сиквела.

Источник изображения: Nine Dots Publishing

Источник изображения: Nine Dots Publishing

Сами авторы называют Outward 2 полноценным симулятором жизни искателя приключений. Он предложит геймеру отправиться в «реалистичное и глубоко человеческое путешествие со всеми сопутствующими ему трудностями».

События ролевой игры развернутся в живописном мире Аурайи. Авторы сулят детальную проработку: например, смена времён года и погода повлияют на поведение NPC, повышенный вес брони главного героя снизит скорость его передвижения, а для каждого типа оружия предусмотрят свой набор специальных приёмов.

В опубликованном трейлере разработчики показали, как протагонист может обустроить свой быт в полевых условиях. Оказавшись на заснеженном плато где-то высоко в горах, герой быстро развёл костёр, поставил палатку и отправился на охоту. В противостоянии с монстром он использовал магические приёмы и расставленные в нужных местах ловушки.

Опубликованный трейлер пользователям понравился, поэтому они оставили множество положительных комментариев. «Это лучше, чем большинство AAA-игр», — написал MoxGameDesign.

Outward 2 выйдет летом 2026 года на ПК (Steam, EGS). Поддержка русского языка до сих пор не заявлена, зато у игроков имеется возможность прямо сейчас записаться на тестирование предварительной версии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
XCOM в космосе: амбициозная тактическая ролевая игра Menace от авторов Battle Brothers получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam
THQ Nordic раскрыла дату выхода первого крупного обновления для Titan Quest 2 и показала 7 минут геймплея с новым контентом
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner
В Steam вышла демоверсия Sleep Awake — психоделического хоррора про борьбу со сном от автора Spec Ops: The Line и гитариста Nine Inch Nails
Terminator 2D: No Fate опять отправили в будущее — аркадный боевик по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 31 октября
Календарь релизов — 29 сентября – 5 октября: Ghost of Yotei, Train Sim World 6 и ремейк FF Tactics
Теги: outward 2, nine dots publishing, nine dots studio, ролевая игра
outward 2, nine dots publishing, nine dots studio, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Геймер собрал внутри Minecraft рабочий ChatGPT — на это ушло 439 млн блоков
«Долгие годы не видел такого маркетинга»: новый трейлер Battlefield 6 подорвал четырёх знаменитостей, чтобы посмеяться над Call of Duty
Terminator 2D: No Fate опять отправили в будущее — аркадный боевик по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 31 октября
THQ Nordic раскрыла дату выхода первого крупного обновления для Titan Quest 2 и показала 7 минут геймплея с новым контентом
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
Nothing продолжает нейрофикацию — запущен ИИ-генератор мини-приложений по текстовым описаниям 7 мин.
Хардкорная ролевая игра Outward 2 выйдет летом 2026 года 28 мин.
«Ростелеком» запустил «Турбо Облако» с 500 тыс. виртуальными процессорами 2 ч.
Хакеры парализовали крупнейшую пивоварню Японии 2 ч.
Opera выпустила ИИ-браузер Neon и потребовала за его тестирование плату 3 ч.
XCOM в космосе: амбициозная тактическая ролевая игра Menace от авторов Battle Brothers получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam 4 ч.
Криптовалюты против банков: Visa переведёт трансграничные платежи на стейблкоины 5 ч.
Империя Маска трещит по швам: Tesla и xAI за год потеряли множество ценных специалистов 5 ч.
Microsoft добавила «вайб-воркинг» в Office — ИИ-агента для создания сложных документов и таблиц по указаниям пользователя 6 ч.
Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ 6 ч.
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца 2 ч.
Китайская Zhaoxin представила серверные x86-процессоры KH-50000 — до 96 ядер, 128 линий PCIe 5.0 и 12 каналов DDR5-5200 3 ч.
Samsung готовит SSD вместимостью 512 Тбайт с интерфейсом PCIe 6.0 3 ч.
Бум атомной энергетики из-за ИИ ЦОД в США обойдётся в $350 млрд 3 ч.
Logitech представила беспроводную мышь MX Master 4 с тактильной обратной связью за $120 3 ч.
Китайцы создали самый сильный в мире сверхпроводящий магнит — в 700 000 раз мощнее поля Земли 3 ч.
Gneuton разработала систему преобразования тепла газовых турбин в очищенную воду для дата-центров 4 ч.
Blue Owl заключила соглашение о строительстве ЦОД с Инвестиционным управлением Катара (QIA) 4 ч.
Выручка OpenAI выросла на 16 % до $4,3 млрд в первом полугодии — до окупаемости ещё далеко 5 ч.
SpaceX назвала дату очередного тестового запуска корабля Starship 6 ч.