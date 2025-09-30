Хардкорная ролевая игра Outward 2 выйдет летом 2026 года

Разработчики из студии Nine Dots объявили релизное окно для своей хардкорной ролевой игры Outward 2. По такому случаю был представлен новый трейлер, демонстрирующий некоторые геймплейные механики сиквела.

Сами авторы называют Outward 2 полноценным симулятором жизни искателя приключений. Он предложит геймеру отправиться в «реалистичное и глубоко человеческое путешествие со всеми сопутствующими ему трудностями».

События ролевой игры развернутся в живописном мире Аурайи. Авторы сулят детальную проработку: например, смена времён года и погода повлияют на поведение NPC, повышенный вес брони главного героя снизит скорость его передвижения, а для каждого типа оружия предусмотрят свой набор специальных приёмов.

В опубликованном трейлере разработчики показали, как протагонист может обустроить свой быт в полевых условиях. Оказавшись на заснеженном плато где-то высоко в горах, герой быстро развёл костёр, поставил палатку и отправился на охоту. В противостоянии с монстром он использовал магические приёмы и расставленные в нужных местах ловушки.

Опубликованный трейлер пользователям понравился, поэтому они оставили множество положительных комментариев. «Это лучше, чем большинство AAA-игр», — написал MoxGameDesign.

Outward 2 выйдет летом 2026 года на ПК (Steam, EGS). Поддержка русского языка до сих пор не заявлена, зато у игроков имеется возможность прямо сейчас записаться на тестирование предварительной версии.