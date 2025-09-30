Сегодня 30 сентября 2025
Nothing продолжает нейрофикацию — запущен ИИ-генератор мини-приложений по текстовым описаниям

Разработка приложений с использованием искусственного интеллекта становится всё более популярной, и в Nothing, видимо, решили сыграть на модной тенденции. Накануне компания представила Playground — основанное на ИИ средство разработки мини-приложений с помощью простых текстовых запросов с последующим развёртыванием этих приложений на платформе Essential Apps.

Источник изображений: nothing.community

Пока Playground позволяет создавать с нуля лишь виджеты — например, трекер рейсов, показ времени предстоящей встречи или виртуального питомца; можно адаптировать существующие приложения Essential Apps под свои нужды. Имеющим подготовку пользователям доступно редактирование кода. Полноэкранные приложения создавать пока не получится, отметили в Nothing, потому что технология развита недостаточно.

В недавнем интервью глава компании Карл Пей (Carl Pei) посетовал, что мобильное ПО развивается не очень быстро, а в Nothing уже хотят заняться разработкой устройств с ИИ и ПО для них. «Меня всегда беспокоило, почему мы не улучшаем ПО? Многие смотрят на то, что делают крупные компании вроде Apple и следуют их примеру, потому что так безопаснее. Мне кажется, обновление ПО происходит медленно. Мы считаем, что с прорывом в области ИИ операционные системы изменятся и станут более персонализированными. В наших устройствах очень много контекста, но сейчас мы им не пользуемся», — заявил он.

Nothing уже приобрела некоторую известность на рынке смартфонов, но по масштабам она пока уступает таким гигантам как Google, Huawei, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Apple и Samsung, довольствуясь долей менее 1 % по версии IDC. Пэй находит позицию своей компании выгодной: Nothing хочет заняться устройствами, предназначенными для работы с ИИ, и если ей удастся реализовать эту задачу на смартфонах, то проще будет и с узкоспециализированными гаджетами. Аналитики, однако, указывают, что проекты ПО подобного рода пока не снискали популярности — у таких приложений проблемы с безопасностью и поддержкой. С ними согласен и господин Пэй — он напомнил, что простоте в разработке приложений должна сопутствовать безопасность.

«Нашими устройствами пользуются миллионы. Поэтому всё, что мы выпускаем, должно быть простым в обращении и не содержать ошибок. И нам важно поддерживать высокий уровень безопасности этих приложений», — пояснил он. Сейчас эти ИИ-инструменты доступны бесплатно, о платном варианте компания не говорит. Сейчас ей важнее наладить контакты с сообществом пользователей и поощрять тех, кто делает ценный вклад.

Источник:

