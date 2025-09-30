«Пластилиновая» ролевая игра Banquet For Fools отправит исследовать загадочный мир и придумывать заклинания — дата выхода и новый трейлер

Американская студия Hannah and Joseph Games, состоящая из семейной пары Джозефа (Joseph) и Ханны Уильямсов (Hannah Williams), объявила дату выхода из раннего доступа своей «пластилиновой» ролевой игры Banquet For Fools.

Напомним, Banquet For Fools дебютировала 30 сентября 2024 года в раннем доступе Steam и GOG. Полноценный выпуск планировался примерно через 12 месяцев, но разработка затянулась.

Как стало известно, релизная версия Banquet For Fools поступит в продажу для ПК (те же Steam и GOG) лишь 23 января 2026 года. В сервисе Valve доступно обновлённое демо. Анонс сопровождался свежим геймплейным трейлером.

События Banquet For Fools разворачиваются в мире двух предыдущих игр команды — Isle of Bxnes (2013) и Serpent in the Staglands (2015). По сюжету божества отвернулись от воллингов, и те обратились к язычеству.

Игрокам предстоит возглавить отряд из четырёх сгенерированных персонажей (у всех будут разные опции в диалогах), расследующий пропажу всех жителей деревни на острове Инвимоны.

Скриншоты

Обещают никакого компаса и журнала квестов, свободное исследование мира и прокачку персонажей, возможность создавать собственные заклинания и графику в стиле пластилиновой мультипликации.

В преддверии полноценного релиза Banquet For Fools получит ещё несколько крупных обновлений (ближайшее намечено на октябрь). На данный момент в игре имеется поддержка лишь английского языка.