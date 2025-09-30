Apple представила наушники Powerbeats Fit за $200 с гибкой конструкцией для спорта и не только

Бренд Beats компании Apple представил наушники Powerbeats Fit, которые пришли на смену Beats Fit Pro, выпущенным в 2022 году. По словам производителя, основное внимание в Powerbeats Fit уделено повышению комфортности крепления наушников — они «мягко фиксируются в ухе, обеспечивая комфорт в течение всего дня и исключительную устойчивость». В отличие от Powerbeats Pro с наружными заушными дужками, Powerbeats Fit рассчитаны на крепление внутри ушной раковины.

По утверждению Beats, Powerbeats Fit были существенно переработаны по сравнению с Beats Fit Pro и теперь имеют на 20 % более гибкие заушные дужки, что должно улучшить посадку и комфорт. Размер зарядного кейса снизился на 17 %. Powerbeats Fit поставляются с четырьмя размерами амбушюров в комплекте, а не с тремя, как у Beats Fit Pro. Powerbeats Fit защищены от пота и воды по стандарту IPX4, что, по словам производителя, делает их пригодными для интенсивных тренировок.

«Возрождение Beats Fit Pro под названием Powerbeats Fit — наряду с Powerbeats Pro 2 — объединяет нашу линейку под названием, синонимом спортивных результатов, и предоставляет покупателям более чёткий выбор между двумя различными форм-факторами, ориентированными на фитнес. Powerbeats Fit сочетают в себе лучшее от Beats Fit Pro с непревзойдённым комфортом, прочностью и портативностью, что делает их достойным дополнением к семейству Powerbeats», — заявил вице-президент Apple по музыке, спорту и Beats Оливер Шуссер (Oliver Schusser).

Powerbeats Fit используют аудиочип Apple H1, который обеспечивает такие функции, как активное шумоподавление (ANC) с режимом прозрачности, адаптивный эквалайзер и персонализированное пространственное аудио. Время работы Powerbeats Fit от одной зарядки аккумулятора составляет шесть часов с включённым ANC и семь часов без ANC. Полное время автономной работы наушников при использовании зарядного кейса составляет до 30 часов. Пятиминутная зарядка обеспечит воспроизведение длительностью до одного часа.

Официальный пресс-релиз сообщает, что «Powerbeats Fit оснащены универсальными насадками с надёжной фиксацией, разработанными в результате многолетних исследований», а «эргономичная форма наушников создана на основе специальной акустической платформы и фирменных динамиков, обеспечивая мощный, сбалансированный звук Beats во всём диапазоне частот».

Powerbeats Fit поддерживают стандарт Dolby Atmos и обеспечивают персонализированный пространственный звук с динамическим отслеживанием положения головы. Встроенный адаптивный эквалайзер анализирует то, что слышит пользователь, и корректирует звучание с учётом индивидуальной посадки, плотности прилегания и формы ушной раковины. Элементы управления на устройстве позволяют управлять воспроизведением музыки, регулировать громкость, переключать режимы прослушивания, принимать звонки, общаться по FaceTime, а также активировать голосового помощника Siri.

Пользователи iOS получают все необходимые функции сразу из коробки, включая автоматическое переключение, обмен аудио, функцию «Привет, Siri» без помощи рук, функцию «Найти мои Beats» и другие. Для пользователей Android приложение Beats обеспечивает сопряжение одним касанием, настраиваемые элементы управления, отслеживание состояния аккумулятора, функцию «Найти мои Beats» и тест на совместимость, помогающий подобрать идеальный размер амбушюр.

По утверждению производителя, Powerbeats Fit «обеспечивают исключительное качество связи благодаря двум микрофонам с направленным звуком и встроенному процессору, который снижает внешние шумы». Компания особо отмечает, что упаковка Powerbeats Fit изготовлена ​​из 100 % растительных материалов, полученных из переработанного волокна и/или из возобновляемых лесов.

Powerbeats Fit уже доступны для заказа по цене $200 в четырёх цветах: Jet Black (чёрный), Gravel Gray (серый), Spark Orange (оранжевый) и Power Pink (розовый).