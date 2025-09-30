«Недостающая подушка безопасности»: в «Google Диск» встроили ИИ-защиту от программ-вымогателей

Компания Google представила новую систему защиты от программ-вымогателей в сервисе облачного хранения «Google Диск» для настольных компьютеров. Она основана на искусственном интеллекте (ИИ) и способна в режиме реального времени останавливать синхронизацию заражённых файлов с облаком.

Система предназначена для дополнения традиционного антивирусного ПО и использует ИИ-модель, обученную на миллионах файлов, зашифрованных различными штаммами программ-вымогателей (Ransomware), каждый из которых может иметь свои уникальные характеристики и методы атак. Как пояснил менеджер по продукту Google Workspace Джейсон Джеймс (Jason James), ключевым преимуществом новой защиты является способность быстро выявлять подозрительную активность и немедленно блокировать взаимодействие с облаком, минимизируя ущерб.

Как отмечает Wired, для корпоративных клиентов Google Workspace это особенно важно, так как инструмент защищает файлы любого формата, хранящиеся в Drive, и позволяет легко восстанавливать данные, повреждённые вредоносным ПО.

Разработка выполнена командой, отвечающей за базовые антивирусные технологии Google, и интегрирована с уже существующими средствами мониторинга вредоносного ПО в «Диске», браузере Chrome и почте Gmail. По словам Джеймса, главная ценность решения заключается в сочетании обнаружения поведения программ-вымогателей с помощью ИИ с немедленной защитой пользовательских данных и созданием «недостающей подушки безопасности».

Тем не менее функция имеет существенные ограничения, так как актуальна лишь для настольных компьютеров. Кроме того, она действует только в рамках экосистемы «Google Диска» и не защищает файлы, хранящиеся вне этого сервиса. Аналогичные механизмы защиты от вымогателей уже внедрены в облачные сервисы Microsoft OneDrive и Dropbox, однако ни одно из существующих решений пока не является универсальным средством против подобной угрозы.