Редактор видео Adobe Premier стал доступен на iOS — бесплатно

Компания Adobe объявила о запуске iOS-версии популярного приложения для редактирования видео Premier. Версия программного продукта для устройств на базе Android находится на этапе разработки.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

Владельцы iPhone уже сейчас могут бесплатно загрузить приложение Premier, которое открывает доступ к разным функциям для редактирования видео. В нём реализована временная шкала с несколькими дорожками для видео, музыкального сопровождение, звуков и текста. Поддерживается обработка роликов в формате 4K HDR, автоматическая генерация субтитров, а также возможность корректировки цвета и тени для разных кадров.

Когда пользователь записывает видео на свой смартфон, в нём, скорее всего, присутствуют фоновые шумы. Приложение Premier позволяет легко снизить уровень шума и сделать акцент на диалогах. Не обошлось без функций на базе искусственного интеллекта. К примеру, поддерживает генерация звуковых эффектов по текстовому описанию. Ещё пользователи могут генерировать изображения и стикеры, а также небольшие видео из статических изображений для создания переходных кадров.

Хотя приложение Premier распространяется бесплатно, для использования ИИ-функций потребуется приобрести специальные кредиты. Adobe также бесплатно предоставит доступ к своей библиотеке изображений, клипов и звуков для их последующего использования в видеороликах. С помощью Adobe Cloud начатый проект для доработки можно перенести из мобильного Premier в десктопное. При этом переместить проект с компьютера на мобильное устройство пока нельзя.

Источник:

adobe premiere pro cs5, adobe premier, ios, видеоредактор
