Компания Adobe объявила о запуске iOS-версии популярного приложения для редактирования видео Premier. Версия программного продукта для устройств на базе Android находится на этапе разработки.

Владельцы iPhone уже сейчас могут бесплатно загрузить приложение Premier, которое открывает доступ к разным функциям для редактирования видео. В нём реализована временная шкала с несколькими дорожками для видео, музыкального сопровождение, звуков и текста. Поддерживается обработка роликов в формате 4K HDR, автоматическая генерация субтитров, а также возможность корректировки цвета и тени для разных кадров.

Когда пользователь записывает видео на свой смартфон, в нём, скорее всего, присутствуют фоновые шумы. Приложение Premier позволяет легко снизить уровень шума и сделать акцент на диалогах. Не обошлось без функций на базе искусственного интеллекта. К примеру, поддерживает генерация звуковых эффектов по текстовому описанию. Ещё пользователи могут генерировать изображения и стикеры, а также небольшие видео из статических изображений для создания переходных кадров.

Хотя приложение Premier распространяется бесплатно, для использования ИИ-функций потребуется приобрести специальные кредиты. Adobe также бесплатно предоставит доступ к своей библиотеке изображений, клипов и звуков для их последующего использования в видеороликах. С помощью Adobe Cloud начатый проект для доработки можно перенести из мобильного Premier в десктопное. При этом переместить проект с компьютера на мобильное устройство пока нельзя.