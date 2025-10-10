Сегодня 10 октября 2025
Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro с камерами с оптикой Leica поступили в продажу

Компания Xiaomi расширила географию продаж новейших смартфонов T-серии — Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Новинки отличаются производительными процессорами и продвинутыми системами камер с оптикой Leica и поддержкой ИИ.

Источник изображений: Xiaomi

Смартфон Xiaomi 15T Pro базируется на 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9400+ с графическим ускорителем Immortalis-G925 MC12 и нейродвижком MediaTek NPU 890 для обработки ИИ-нагрузок непосредственно на устройстве, с производительностью 50 TOPS и поддержкой широкого спектра больших языковых моделей. Для отвода тепла от компонентов используется эффективная система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 Гбайт, ёмкость накопителя UFS 4.1 равна 256/512 Гбайт или 1 Тбайт.

Xiaomi 15T Pro оснащён усовершенствованной системой из трёх камер, разработанной совместно с Leica, с диапазоном фокусных расстояний от 15 до 230 мм для динамичной съемки, позволяющей охватить как крупные, так и дальние планы. Основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion 900 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), диафрагмой f/1,62, эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм оснащена объективом Leica Summilux.

Её дополняют телеобъектив Leica 5x Pro (f/3,0) с 50-мегапиксельным сенсором, 5-кратным оптическим зумом, ЭФР — 115 мм, а также сверхширокоугольная камера на 12 мегапикселей (f/2.2) с углом обзора 120° и ЭФР в 15 мм. Камера поддерживает съёмку 8K-видео со скоростью до 30 кадров/с и 4K-видео со скоростью до 120 кадров/с. Для повышения качества снимков и улучшения точности цветопередачи используется программная платформа для обработки изображений на базе ИИ Xiaomi AISP 2.0. В новом режиме Leica Street Photography можно делать снимки при заблокированном экране с фиксированными фокусными расстояниями 28, 35, 50, 75 и 135 мм. Разрешение фронтальной камеры равно 32 мегапикселя (f/2,2).

6,83-дюймовый плоский AMOLED-дисплей, окаймлённый тонкими рамками шириной всего 1,5 мм, поддерживает разрешение 2772 × 1280 пикселей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м². Также сообщается о поддержке цветовой гаммы DCI-P3, технологий HDR10+, Dolby Vision. Технология DC Dimming устраняет мерцание экрана и снижает нагрузку на глаза. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly подтверждают низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и бликов, что обеспечивает возможность использования смартфона в течение длительного времени без излишнего напряжения глаз. Для защиты экрана от повреждений используется прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев обеспечивает защиту данных и разблокировку устройства.

Автономность Xiaomi 15T Pro обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 90 Вт и беспроводной на 50 Вт. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP68. Для управления устройством используется ОС Xiaomi HyperOS 2 с набором ИИ-функций HyperAI, включая инструменты для распознавания речи и перевода её в текст, переводчик, помощника в написании сообщений и текстов, инструменты для редактирования фото, генерации медиаконтента и т.д. Спецификации новинки также включают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res и Hi-Res Wireless.

В свою очередь, смартфон Xiaomi 15T построен на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 8400-Ultra с графическим ускорителем Mali-G720 и нейросопроцессором NPU 880 для обработки ИИ-нагрузок. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 Гбайт, флеш-накопителя UFS 4.1 — 256/512 Гбайт. Благодаря усовершенствованной системе охлаждения Xiaomi 3D IceLoop обеспечивается стабильная производительная работа всех компонентов смартфона.

Как и старшая модель, Xiaomi 15T оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1280 пикселей с той лишь разницей, что частота обновления составляет 120 Гц. Показатель пиковой яркости равен 3200 кд/м², что гарантирует чёткое изображение даже под прямыми лучами солнца. Дисплей поддерживает ШИМ-регулировку яркости с высокой частотой 3840 Гц, уменьшая напряжение глаз при длительном просмотре. Также дисплей поддерживает технологии HDR10+, Dolby Vision, цветовую гамму DCI-P3 и имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, свидетельствующие о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов. Дисплей защищён от царапин стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Также имеется встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

На задней панели Xiaomi 15T размещена система из трёх камер, разработанная Xiaomi совместно с Leica, которая обеспечивает высокое качество фотографий благодаря высокопроизводительной оптике, предлагая диапазон фокусных расстояний от 15 до 92 мм. Основная 50-мегапиксельная камера с сенсором Light Fusion 800 и объективом Leica Summilux с диафрагмой f/1,7 поддерживает оптическую стабилизацию. ЭФР составляет 23 мм. Её дополняет 50-мегапиксельная телефотокамера (f/1,9) с ЭФР 46 мм и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (f/2,2) с углом обзора 120° и ЭФР 15 мм. Камеры оснащены фильтрами Leica, поддерживают съёмку видео с разрешением до 4K со скоростью до 60 кадров/с. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 32-мегапиксельная камера (f/2,2) с ЭФР 46 мм и поддержкой записи видео с разрешением до 4K со скоростью 30 кадров/с.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 67 Вт. Высокое качество звука обеспечивают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res и Hi-Res Wireless.

Как и старшая модель, по защите от влаги и пыли Xiaomi 15T соответствует стандарту IP68. Устройство работает под управлением ОС Xiaomi HyperOS 2.

Источник:

