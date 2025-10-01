Сегодня 01 октября 2025
Российский блогер распаковал и протестировал iPad Pro на чипе M5 до официального анонса

Российский YouTube-блогер Валентин «Wylsacom» Петухов, который в прошлом году опубликовал видео с Apple MacBook Pro на процессоре M4 до его официального анонса, повторил свой подвиг: теперь достоянием общественности стала распаковка планшетного компьютера iPad Pro на чипе M5, а также результаты бенчмарков этого процессора.

Источник изображения: youtube.com/@Wylsacom

Источник изображения: youtube.com/@Wylsacom

Внешне Apple iPad Pro M5 практически не отличается от своего предшественника: тот же радикально тонкий корпус и та же единственная камера на задней панели; о наличии обещанных инсайдером Bloomberg двух фронтальных камер говорить пока рано.

Зато автор видео любезно поделился результатами тестов. Процессор Apple M5 в составе iPad Pro, как и предшественник, имеет 9-ядерную конфигурацию, и он оказался на 10 % производительнее в одноядерном и на 15 % быстрее — в многоядерном бенчмарке, чем M4. Размер кеша второго уровня вырос с 4 до 6 Мбайт. В тесте Geekbench графической подсистемы с интерфейсом Metal прирост производительности составил куда более внушительные 38 %; тест графики в AnTuTu показал увеличение скорости на 8 % у Apple M5 в сравнении с M4.

В распоряжении российского блогера оказался экземпляр нового iPad Pro с 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт на встроенном накопителе. Для сравнения, актуальная модель iPad Pro на M4 представлена версиями с 8 Гбайт оперативной памяти при накопителях 256 и 512 Гбайт, варианты с объёмом хранилища 1 и 2 Тбайт предусматривают уже 16 Гбайт оперативной памяти. Другими словами, Apple iPad Pro с чипом M5 и 256 или 512 Гбайт на накопителе получат больше оперативной памяти. Из коробки планшет работает под управлением iPadOS 26.0 вместо уже вышедшей iPadOS 26.0.1; на задней панели больше нет надписи iPad Pro, а коробка стала немного тоньше.

apple, ipad, планшет
