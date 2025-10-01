Samsung представила 80-долларовый смартфон Galaxy M07 — с чипом Helio G99 и батареей на 5000 мА·ч

Компания Samsung без лишнего шума начала продажи смартфона Galaxy M07 на рынках некоторых стран, тем самым сделав устройство официальным. Новинка построена на базе микропроцессора от MediaTek, оснащена аккумуляторной батареей с поддержкой технологии быстрой зарядки и доступна в нескольких конфигурациях с разным объёмом оперативной памяти и внутреннего накопителя.

Разработчики оснастили Galaxy M07 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с поддержкой разрешения 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В верхней части дисплея есть каплевидный вырез, в котором установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.0). Двойная основная камера объединяет 50-мегапиксельный сенсор (f/1.8) с поддержкой фазового автофокуса и датчик глубины на 2 Мп (f/2.4). Камеру дополняет светодиодная вспышка.

За производительность в Galaxy M07 отвечает восьмиядерный микропроцессор Helio G99 (два ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). Для обработки графики предусмотрен ускоритель Mali-G57 MC2. Смартфон поставляется с 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Гбайт. Дисковое пространство можно расширить за счёт использования карты памяти microSD. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.

Корпус Galaxy M07 защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандарту IP54. В конструкции предусмотрен 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую поверхность корпуса. Смартфон имеет габариты 164,4 × 77,4 × 7,6 мм и весит 184 г. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства в корпусе серого, светло-фиолетового или тёмно-зелёного цветов.

Samsung обещает выпускать для Galaxy M07 обновления операционной системы и безопасности в течение шести лет. Отметим, что характеристики новинки в точности повторяют параметры выпущенного в августе Galaxy A07 4G. Что касается розничной стоимости, то цена Galaxy M07 начинается примерно с $80.