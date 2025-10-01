Сегодня 01 октября 2025
Базу данных Wikimedia Foundation переведут в вектор — это упростит поиск для людей и ИИ

Одним из важнейших проектов Wikimedia Foundation являются «Викиданные» (Wikidata) — центральная база данных, в которой хранится наиболее важная информация: текст, изображения, ключевые слова и другие сведения. Эти данные представляются как в веб-страницах, так и в формате JSON, который лучше понимают машины. Теперь эту базу дополнят совместимым с искусственным интеллектом векторным форматом.

Источник изображения: Luke Chesser / unsplash.com

Источник изображения: Luke Chesser / unsplash.com

Векторное представление «Викиданных» упростит обработку информации в базе большими языковыми моделями. Решением задачи занимаются участники программы Wikipedia Embedding Project в немецком подразделении Wikimedia Foundation. В прошлом году берлинская команда при помощи большой языковой модели занялась преобразованием 19 млн структурированных записей «Викиданных» в векторный формат, отражающий контекст и смысл каждого элемента в базе. Запись в векторном формате можно представить как граф с вершинами и линиями связей между ними.

Пользовательский интерфейс онлайн-энциклопедии останется прежним, и в чат-бот «Википедия» не превратится, обещают её создатели, но разработчикам систем ИИ станет проще получить доступ к исходной информации, например, если они захотят создавать свои чат-боты на основе этих данных. Цель проекта — уравнять возможности разработчиков ИИ, не связанных с технологическими гигантами и не обладающих их возможностями, потому что OpenAI и Anthropic и сами располагают ресурсами для векторизации «Викиданных». Участники Wikimedia Foundation также надеются, что облегчённый доступ к этой базе поможет в создании систем ИИ, которые эффективнее излагают информацию по узкоспециализированным темам, не представленным широко в интернете.

Векторная база «Викиданных» будет полезной при создании, например, производных чат-ботов ChatGPT, и пользователям не придётся ждать, когда OpenAI переобучит основной, причём без гарантии, что будет учтён вклад каждого добровольца. На практике векторные представления данных помогают ИИ эффективнее работать не только с необходимой информацией, но и с контекстом, который с ней связан. Векторизация производится при помощи модели Jina AI — источником информации является структурированная база «Викиданных» по состоянию на 18 сентября 2024 года. Услуги бесплатного хранения данных для проекта предоставляет подразделение IBM DataStax. Векторная база будет обновляться, но прежде чем добавить в неё информацию за последний год, участники проекта рассчитывают получить отзывы от разработчиков.

Источник:

Теги: wikipedia, википедия, база данных, вектор
