Crucial выпустила самую быструю память LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков — 8533 МТ/с

Компания Crucial сообщила о начале поставок своей самой быстрой оперативной памяти формата LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков, обеспечивающей скорость 8533 МТ/с. Новый формат памяти, разработанный Micron, материнской компанией Crucial, сочетает в себе преимущества классических планок SO-DIMM и энергоэффективной распаиваемой памяти LPDDR5X.

До внедрения формата LPCAMM2 производителям ноутбуков приходилось делать выбор между классическими модулями оперативной памяти типа SO-DIMM и энергоэффективной, но несъёмной памятью LPDDR, которая припаивается к материнской плате. По сравнению со стандартными модулями SO-DIMM память LPCAMM2 до 58 % энергоэффективнее и занимает на 64 % меньше пространства для установки. Micron работает с основными OEM-производителями для обеспечения поддержки нового формата ОЗУ в их продуктах.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 стал одним из первых ноутбуков, в котором используется память LPCAMM2 в объёме до 64 Гбайт на один слот. Модель ThinkPad P1 Gen 8 продолжает эту концепцию, но предлагает более скоростную память. Dell также внедрила этот формат в свой ноутбук Pro Max 14 (MC14250). В нём имеется один слот LPCAMM2 с поддержкой до 64 Гбайт памяти LPDDR5X-7467.

Crucial сообщила, что память LPCAMM2 LPDDR5X-8533 доступна в виде планок ёмкостью до 64 Гбайт. В пресс-релизе компании говорится, что самая быстрая память Crucial LPCAMM2 теперь доступна у некоторых розничных продавцов, в интернет-магазинах и у глобальных партнёров по сбыту.

В следующем году производитель планирует выпуск модулей памяти LPCAMM2 LPDDR5X со скоростью до 9600 МТ/с.