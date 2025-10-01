Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Crucial выпустила самую быструю память L...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Crucial выпустила самую быструю память LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков — 8533 МТ/с

Компания Crucial сообщила о начале поставок своей самой быстрой оперативной памяти формата LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков, обеспечивающей скорость 8533 МТ/с. Новый формат памяти, разработанный Micron, материнской компанией Crucial, сочетает в себе преимущества классических планок SO-DIMM и энергоэффективной распаиваемой памяти LPDDR5X.

Источник изображений: Crucial

Источник изображений: Crucial

До внедрения формата LPCAMM2 производителям ноутбуков приходилось делать выбор между классическими модулями оперативной памяти типа SO-DIMM и энергоэффективной, но несъёмной памятью LPDDR, которая припаивается к материнской плате. По сравнению со стандартными модулями SO-DIMM память LPCAMM2 до 58 % энергоэффективнее и занимает на 64 % меньше пространства для установки. Micron работает с основными OEM-производителями для обеспечения поддержки нового формата ОЗУ в их продуктах.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 стал одним из первых ноутбуков, в котором используется память LPCAMM2 в объёме до 64 Гбайт на один слот. Модель ThinkPad P1 Gen 8 продолжает эту концепцию, но предлагает более скоростную память. Dell также внедрила этот формат в свой ноутбук Pro Max 14 (MC14250). В нём имеется один слот LPCAMM2 с поддержкой до 64 Гбайт памяти LPDDR5X-7467.

Crucial сообщила, что память LPCAMM2 LPDDR5X-8533 доступна в виде планок ёмкостью до 64 Гбайт. В пресс-релизе компании говорится, что самая быстрая память Crucial LPCAMM2 теперь доступна у некоторых розничных продавцов, в интернет-магазинах и у глобальных партнёров по сбыту.

В следующем году производитель планирует выпуск модулей памяти LPCAMM2 LPDDR5X со скоростью до 9600 МТ/с.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор PCIe 5.0-накопителя Crucial T710: неудавшийся триумфатор
Micron похвасталась разработкой GDDR7 со скоростью выше 40 Гбит/с для видеокарт будущего и ИИ-систем
Поддержка DDR6 начнёт внедряться в следующем году, но поставки новой памяти наладятся только в 2027-м
За прошлую неделю цены на память DRAM подскочили в среднем на 5,4 % и это не предел
Kioxia: спрос на NAND будет расти на 20 % в год благодаря ИИ
SanDisk выпустила WD_Black SN7100X — сертифицированный SSD для приставок ROG Xbox Ally и Ally X, а также карты памяти microSD
Теги: lpcamm2, lpddr5x, crucial, оперативная память, озу
lpcamm2, lpddr5x, crucial, оперативная память, озу
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ
Президент OpenAI: человечеству потребуется 10 млрд ИИ-ускорителей — по одному на каждого жителя Земли
Ultimate за $30, ПК-игры и Xbox Cloud Gaming для всех: Microsoft анонсировала масштабные изменения в Game Pass 2 мин.
Базу данных Wikimedia Foundation переведут в вектор — это упростит поиск для людей и ИИ 3 ч.
Epic Games: iOS 18.6 показала, что барьеры для сторонних магазинов приложений были искусственными 3 ч.
Apple, Google и Meta ответят в суде за рекламу вызывающих зависимость игр-казино 4 ч.
Apple назвала антимонопольный иск Маска к ней и OpenAI пустышкой и попросила его отклонить 5 ч.
«Ничего подобного мы раньше не делали»: нелинейный шутер Judas от авторов BioShock на самом деле «радикально отличается» от BioShock 6 ч.
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами 7 ч.
Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений 7 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 8 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 8 ч.
Oura представила керамические умные кольца Ring 4 за $499, зарядный футляр за $99 и медицинский сервис за $99 9 мин.
Сегодня в России отмечается День работников отрасли ЦОД 31 мин.
Selectel проведёт ежегодную флагманскую конференцию Selectel Tech Day 2025 в Москве 56 мин.
Паукообразный робот Charlotte будет возводить по дому в день — и на Луне тоже 2 ч.
Crucial выпустила самую быструю память LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков — 8533 МТ/с 2 ч.
В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини» 2 ч.
Представлен доступный смартфон Realme 15x — экран 144 Гц, защита IP69 и батарея на 7000 мА·ч за $200 2 ч.
Oracle может потребоваться $100 млрд заёмных средств для поддержки проектов OpenAI 2 ч.
ИИ-бум привёл к подорожанию одноплатных компьютеров Raspberry Pi 3 ч.
YADRO анонсировала поддержку NVMe over TCP — более доступной и производительной альтернативы FC и iSCSI 3 ч.