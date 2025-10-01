Сегодня 01 октября 2025
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов

Спустя два года после окончания сотрудничества с Electronic Arts международная федерация футбола (ФИФА) представила следующую официальную игру FIFA, однако она сильно отличается от того, к чему привыкли фанаты серии.

Источник изображения: Steam (SgtFopper)

Источник изображения: Steam (SgtFopper)

Проект называется FIFA Heroes и представляет собой стремительную футбольную аркаду с геймплеем формата «5 на 5». Анонсирующий трейлер (кадров игрового процесса в нём нет) прикреплён ниже. Геймеры ролик не оценили.

По словам ФИФА, FIFA Heroes объединяет официальных талисманов федерации, главных звёзд футбола и «ваших любимых вымышленных персонажей из знаковых телевизионных шоу и фильмов».

Игрокам FIFA Heroes предложат создать «команду мечты», принять участие в стремительных матчах и PvE-карьере, попробовать свои силы в аркадных испытаниях и соревновательном мультиплеере.

В преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу 2026 пользователи FIFA Heroes смогут взять в команду талисманов турнира: лося Мэйпл (символизирует Канаду), ягуара Зайю (Мексику) и белоголового орла Клатча (США).

Источник изображения: ФИФА

Источник изображения: ФИФА

Обещают динамичную физику, сокрушительные приёмы, талисманы с уникальными суперспособностями, собственную мультивселенную и футбол для нового поколения игроков.

FIFA Heroes выйдет в 2026 году на «различных платформах», включая PlayStation, Xbox, Switch, iOS и Android. Игра создаётся американской студией Enver в партнёрстве с компанией Solace.

