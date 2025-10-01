Сегодня 02 октября 2025
iFixit разобрали совершенно неремонтопри...
iFixit разобрали совершенно неремонтопригодные AirPods Pro 3 и показали «пенные» амбушюры

Специалисты из iFixit провели детальную разборку новых наушников Apple AirPods Pro 3 для анализа их конструкции и ремонтопригодности. В результате эксперты присудили устройству за ремонтопригодность ноль баллов, но при этом отметили ряд интересных технических изменений, включая новые амбушюры с пенным наполнителем, единую батарею и переработанную магнитную систему.

Источник изображений: iFixit

Источник изображений: iFixit

Как и предыдущие модели, новые AirPods Pro 3 были признаны практически неремонтопригодными, пишет 9to5Mac. В iFixit заявили, что эти наушники являются одними из самых неподдающихся починке продуктов на рынке. Аккумуляторы в них, как и в любой портативной электронике, изнашиваются через 2–3 года обычного использования, и третье поколение Pro не стало исключением. Эксперты отметили, что даже квалифицированный мастер вряд ли сможет заменить батарею или любой другой компонент, не рискуя нанести наушникам серьёзные внешние повреждения или вовсе вывести их из строя. Таким образом, модель получила оценку 0 из 10 баллов, продолжив, по выражению специалистов, свою плачевную девятилетнюю серию.

Что касается технических особенностей, iFixit обратил внимание на несколько нововведений. Компания Apple заменила сдвоенные элементы питания из предыдущих моделей на одну батарею ёмкостью 1,334 Вт·ч. Также было отмечено, что извлечь этот аккумулятор стало несколько проще, хотя это не повлияло на общую низкую ремонтопригодность изделия. Инженеры Apple переработали массив магнитов из редкоземельных металлов внутри зарядного кейса, что позволило сократить их количество, сохранив при этом полную поддержку стандартов беспроводной зарядки Qi2 и MagSafe.

Наиболее примечательной частью разборки стал детальный осмотр амбушюров, наполненных пеной. На представленных изображениях видна внутренняя ячеистая структура этого материала, которая, по заявлению Apple, обеспечивает лучшую посадку в ушной раковине и повышает степень шумоизоляции. Сама пена имеет пористую структуру и полностью заключена в силиконовую оболочку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, airpods pro 3, наушники
