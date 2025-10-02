Huawei представила смартфон Nova 14i на чипе Qualcomm — раньше он уже выходил под именами Enjoy 60x и Nova Y91

Компания Huawei представила новый смартфон Nova 14i, который в скором времени поступит в продажу на рынках разных стран. По характеристикам и внешнему облику новинка близка к уже выпущенным моделям Enjoy 60x и Nova Y91.

Nova 14i оснащён 6,95-дюймовым ЖК-дисплеем с поддержкой разрешения Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. По данным вендора, частота дискретизации экрана составляет 270 Гц. В верхней части дисплея расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера объединяет сенсор на 50 Мп с датчиком глубины на 2 Мп.

Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 Гбайт. Источником питания служит батарея ёмкостью 7000 мА·ч. Несмотря на столь вместительный аккумулятор, толщина смартфона составляет 8,9 мм, что относительно немного. По данным Huawei, аппарат может обеспечить до 26 часов просмотра видео без подзарядки или до 60 часов работы в режиме звонка.

Huawei Nova 14i предлагается в чёрном и синем вариантах цветового исполнения корпуса. Обе версии имеют стеклянную глянцевую заднюю панель, в верхней части которой размещён массивный круглый модуль основной камеры. Что касается программного обеспечения, то аппарат поставляется с фирменным интерфейсом EMUI 14.2, хотя уже вышла версия EMUI 15. Розничная стоимость новинки пока не озвучена.