Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Anker скупает у пользователей камер Eufy...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят

Китайская компания Anker, производящая помимо прочего камеры видеонаблюдения Eufy, предлагала их владельцам деньги в обмен на видеозаписи краж доставленных товаров и угонов автомобилей. Программа с денежными выплатами закрылась более полугода назад, но и сейчас за подобные видео можно получить подарки от производителя.

Источник изображения: eufy.com

Источник изображения: eufy.com

С 18 декабря 2024 по 25 февраля 2025 года владельцы камер Eufy могли получать по $2 за видео с кражами — в программе приняли участие более 120 человек, а производитель намеревался собрать 20 000 роликов с записями краж и попыток открыть двери припаркованных автомобилей. Для этого необходимо было заполнить форму на платформе Google, через которую загрузить видео и в соседнем поле указать реквизиты в PayPal.

Эти данные Anker намеревается использовать для обучения своих систем искусственного интеллекта, чтобы камеры эффективнее реагировали на воров продуктов с доставкой и на угонщиков автомобилей. «С целью обеспечения достаточного объёма данных, мы ищем видеозаписи как реальных, так и постановочных событий, чтобы помочь ИИ понять, на что следует обращать внимание. Вы можете даже инсценировать событие, сыграв вора, и передать видео как пожертвование. Это можно сделать быстро. Возможно, один инцидент будет одновременно заснят двумя наружными камерами, что сделает процесс эффективнее и проще. За инсценировку попытки угона автомобиля можно заработать $80», — заявили тогда в компании и пообещали, что не будут использовать эти материалы ни в каких целях, кроме обучения ИИ.

Китайский производитель продолжает проводить аналогичные кампании, призванные побудить пользователей к отправке видео для обучения систем ИИ. Сейчас, например, действует «Программа пожертвований видео» — за отправку ролика могут наградить значком возле имени пользователя в приложении, выслать подарочную карту или новую камеру. В приложении Eufy есть даже «стена почёта» с именами тех, кто отправил больше всего видео — лидер рейтинга «пожертвовал» 201 531 ролик. Ещё одна инициатива компании — просьба отправлять видео, записанные видеонянями, но по поводу этой инициативы производитель комментариев журналистам TechCrunch не дал.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anker пообещала владельцам опасных портативных аккумуляторов полный возврат средств
Представлен Eufy MarsWalker — робот для подъёма и спуска роботов-пылесосов по лестницам
Doom запустили на зарядном устройстве Anker Prime Charger
Google столкнулась с рекордным ростом акций за 20 лет благодаря ИИ — плюс 38 % за квартал
«Вас укачает от скорости развития ИИ»: Tenstorrent готовит доступные ИИ-чипы, выпуском которых может заняться даже Intel
OpenAI теперь стоит $500 млрд — компания продала акций на $6,6 млрд
Теги: anker, камера, ии
anker, камера, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Альтман предупредил: ИИ может случайно захватить мир не взломав ни одной системы
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини»
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц
YADRO анонсировала поддержку NVMe over TCP — более доступной и производительной альтернативы FC и iSCSI
Instagram не подслушивает пользователей через смартфоны, заверил глава соцсети 39 мин.
«К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет»: игроки раскритиковали очередной трейлер кооперативного перезапуска культовой серии шутеров 2 ч.
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков 2 ч.
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3 2 ч.
«Выживательное» приключение The Last Caretaker о спасающем человечество роботе получило дату релиза в раннем доступе 4 ч.
Разработчики Moonlighter 2: The Endless Vault решили, что в октябре и так выходит слишком много игр — сиквел получил новую дату релиза 4 ч.
Анонсирован Hellreaper — роглайк-экшен про Жнеца Ада и котиков 4 ч.
Microsoft представила кроксы в стиле Windows XP — но купить их будет непросто 8 ч.
В Steam вышла демоверсия олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 14 ч.
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок 15 ч.
Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи 15 мин.
Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят 19 мин.
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $500 млрд — столько же стоит OpenAI 27 мин.
Google показала умную колонку Home со свежим дизайном и поддержкой Gemini AI по цене $99 30 мин.
Google столкнулась с рекордным ростом акций за 20 лет благодаря ИИ — плюс 38 % за квартал 58 мин.
Доставка грузов за час в любую точку Земли — стартап Inversion создаст орбитальные склады для военных 2 ч.
РСК представила внешний JBOG-массив RSC ScaleStream-C 2 ч.
Huawei представила смартфон Nova 14i на чипе Qualcomm — раньше он уже выходил под именами Enjoy 60x и Nova Y91 2 ч.
«Вас укачает от скорости развития ИИ»: Tenstorrent готовит доступные ИИ-чипы, выпуском которых может заняться даже Intel 2 ч.
OpenAI теперь стоит $500 млрд — компания продала акций на $6,6 млрд 3 ч.