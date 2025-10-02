Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят

Китайская компания Anker, производящая помимо прочего камеры видеонаблюдения Eufy, предлагала их владельцам деньги в обмен на видеозаписи краж доставленных товаров и угонов автомобилей. Программа с денежными выплатами закрылась более полугода назад, но и сейчас за подобные видео можно получить подарки от производителя.

С 18 декабря 2024 по 25 февраля 2025 года владельцы камер Eufy могли получать по $2 за видео с кражами — в программе приняли участие более 120 человек, а производитель намеревался собрать 20 000 роликов с записями краж и попыток открыть двери припаркованных автомобилей. Для этого необходимо было заполнить форму на платформе Google, через которую загрузить видео и в соседнем поле указать реквизиты в PayPal.

Эти данные Anker намеревается использовать для обучения своих систем искусственного интеллекта, чтобы камеры эффективнее реагировали на воров продуктов с доставкой и на угонщиков автомобилей. «С целью обеспечения достаточного объёма данных, мы ищем видеозаписи как реальных, так и постановочных событий, чтобы помочь ИИ понять, на что следует обращать внимание. Вы можете даже инсценировать событие, сыграв вора, и передать видео как пожертвование. Это можно сделать быстро. Возможно, один инцидент будет одновременно заснят двумя наружными камерами, что сделает процесс эффективнее и проще. За инсценировку попытки угона автомобиля можно заработать $80», — заявили тогда в компании и пообещали, что не будут использовать эти материалы ни в каких целях, кроме обучения ИИ.

Китайский производитель продолжает проводить аналогичные кампании, призванные побудить пользователей к отправке видео для обучения систем ИИ. Сейчас, например, действует «Программа пожертвований видео» — за отправку ролика могут наградить значком возле имени пользователя в приложении, выслать подарочную карту или новую камеру. В приложении Eufy есть даже «стена почёта» с именами тех, кто отправил больше всего видео — лидер рейтинга «пожертвовал» 201 531 ролик. Ещё одна инициатива компании — просьба отправлять видео, записанные видеонянями, но по поводу этой инициативы производитель комментариев журналистам TechCrunch не дал.