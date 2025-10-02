Сегодня 02 октября 2025
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты

Основатель Telegram Павел Дуров объявил об открытии лаборатории искусственного интеллекта в Астане в ходе международного технологического форума Digital Bridge 2025, стартовавшего сегодня в столице Республики Казахстан. По его словам, первым начинанием ИИ-площадки станет совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана.

Источник изображения: Пресс-служба президента Республики Казахстан / akorda.kz

Дуров отметил, что год назад компания открыла первый региональный офис в Казахстане, и уже можно говорить о достигнутых результатах. Лаборатория ИИ находится в Международном центре ИИ Alem.ai, открытого по инициативе президента Казахстана в январе 2025 года, чтобы стать главной платформой для исследований, стартапов и международного сотрудничества в сфере ИИ.

Совместный проект будет посвящён новой технологии на пересечении блокчейна и ИИ, над которой Telegram работает последнее время. Эта технология позволит более чем одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализованной компьютерной системой эффективно и приватно, рассказал Дуров.

«Мы расширили коммуникационные возможности между Telegram, дата-центрами и телеком-системами здесь, в Казахстане, которые, в свою очередь, позволили нам ускорить скорость и увеличить покрытие на 12 млн пользователей в стране. Это был первый шаг, и сейчас мы, естественно, будем двигаться дальше», — добавил Дуров.

Теги: павел дуров, telegram, мессенджер, ии, казахстан
