Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер

Барселонская студия Epictellers Entertainment посредством портала IGN представила геймплейный трейлер Starfinder: Afterlight — научно-фэнтезийной партийной RPG во вселенной настольной игры Starfinder от компании Paizo (Pathfinder).

Напомним, Starfinder: Afterlight предложит возглавить легендарный экипаж, собрать команду уникальных персонажей и отправиться в «Миры Соглашения», чтобы предотвратить уничтожение галактики.

Представленный IGN новый геймплейный трейлер Starfinder: Afterlight (см. видео ниже) демонстрирует смесь кадров игрового процесса и анимированной секции по проникновению пары агентов в хранилище воспоминаний (и побегу оттуда).

Главными звёздами трейлера выступили андроид-убийца Лу-323 (класс «Посланец») и мышеподобный гуманоид из расы исоки по имени Тайко («Оперативник») — оба станут потенциальными компаньонами.

Ранее разработчики также подтвердили ещё двух союзников — ящероподобного гуманоида из расы весков по имени Кол Страйкер («Солдат») и возрождённого после смерти человека/бораи Стерлинга («Солариец»).

Компаньоны в Starfinder: Afterlight

Обещают решения с серьёзными последствиями, объединяющий магию и технологии мир, пошаговые бои по правилам Starfinder редакции 2e, шесть компаньонов и поддержку модов на ПК. Игра будет доступна только на английском языке.

Ранний доступ Starfinder: Afterlight стартует в 2026 году на ПК (Steam), а уже 7 октября выйдет на Kickstarter — деньги на реализацию своего видения у разработчиков уже есть, а кампания призвана обогатить проект за гранью имеющегося бюджета.