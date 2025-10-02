Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Нелинейная партийная RPG Starfinder: Aft...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер

Барселонская студия Epictellers Entertainment посредством портала IGN представила геймплейный трейлер Starfinder: Afterlight — научно-фэнтезийной партийной RPG во вселенной настольной игры Starfinder от компании Paizo (Pathfinder).

Источник изображений: Epictellers Entertainment

Источник изображений: Epictellers Entertainment

Напомним, Starfinder: Afterlight предложит возглавить легендарный экипаж, собрать команду уникальных персонажей и отправиться в «Миры Соглашения», чтобы предотвратить уничтожение галактики.

Представленный IGN новый геймплейный трейлер Starfinder: Afterlight (см. видео ниже) демонстрирует смесь кадров игрового процесса и анимированной секции по проникновению пары агентов в хранилище воспоминаний (и побегу оттуда).

Главными звёздами трейлера выступили андроид-убийца Лу-323 (класс «Посланец») и мышеподобный гуманоид из расы исоки по имени Тайко («Оперативник») — оба станут потенциальными компаньонами.

Ранее разработчики также подтвердили ещё двух союзников — ящероподобного гуманоида из расы весков по имени Кол Страйкер («Солдат») и возрождённого после смерти человека/бораи Стерлинга («Солариец»).

Компаньоны в Starfinder: Afterlight
Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

Обещают решения с серьёзными последствиями, объединяющий магию и технологии мир, пошаговые бои по правилам Starfinder редакции 2e, шесть компаньонов и поддержку модов на ПК. Игра будет доступна только на английском языке.

Ранний доступ Starfinder: Afterlight стартует в 2026 году на ПК (Steam), а уже 7 октября выйдет на Kickstarter — деньги на реализацию своего видения у разработчиков уже есть, а кампания призвана обогатить проект за гранью имеющегося бюджета.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Соавтор Disco Elysium устроит из анонса новой игры событие мирового масштаба — Summer Eternal готовит необычную презентацию Red Rooster
«Пластилиновая» ролевая игра Banquet For Fools отправит исследовать загадочный мир и придумывать заклинания — дата выхода и новый трейлер
XCOM в космосе: амбициозная тактическая ролевая игра Menace от авторов Battle Brothers получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии»
Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию
Bethesda анонсировала самое крупное обновление для Fallout 76 с 2020 года — в Burning Springs появится звезда сериала «Фоллаут»
Теги: starfinder: afterlight, epictellers entertainment, ролевая игра
starfinder: afterlight, epictellers entertainment, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Японский Google придумал бесклавишную клавиатуру с дисковым набором
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер 39 мин.
Facebook и Instagram обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах 57 мин.
Музыкальные лейблы будут лицензировать контент разработчикам для «этичного» обучения ИИ 59 мин.
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии» 2 ч.
Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft 2 ч.
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная 3 ч.
Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось 5 ч.
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты 5 ч.
ГК Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, чтобы усилить консалтинговое направление 5 ч.
Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию 6 ч.
iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга 25 мин.
Продажи Tesla рванули до исторического рекорда, но впереди — резкий спад 34 мин.
Adata выпустила «неубиваемые» внешние SSD SD820 и SC735 — до 2000 Мбайт/с и до 4 Тбайт 2 ч.
Дата-центр радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA) «засадили» сразу в две клетки Фарадея для защиты сверхчувствительных антенн от радиопомех 4 ч.
В Гарварде создали систему для «вечной» работы квантового компьютера 4 ч.
$1,5 млрд за неделю: Nscale получила ещё $443 млн инвестиций, едва закрыв прошлый раунд финансирования на $1,1 млрд 4 ч.
Meta приобрела Rivos, разработчика RISC-V-ускорителей, совместимых с CUDA 6 ч.
Dell представила сервер PowerEdge XR8720t для инфраструктур Cloud RAN 7 ч.
Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи 7 ч.
Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят 7 ч.